Спальным районам Петербурга — свои творческие пространства: почему это не прихоть, а необходимость

В Санкт-Петербурге продолжается развитие новых общественных территорий, призванных объединить исторические здания и современные городские решения. По мнению специалистов, наибольшей популярностью у горожан пользуются пространства, сохраняющие архитектурное наследие и создающие условия для досуга и спорта.

В числе знаковых инициатив отмечаются восстановление садово-парковых ансамблей и создание многофункциональных кластеров.

На мероприятии, посвящённом вопросам городской среды, начальник управления историко-культурных ландшафтов комитета по контролю и сохранению памятников Елена Приходько подчеркнула важность сохранения садов и парков Петербурга.

Этот подход, по её словам, помогает поддерживать связь между новыми проектами и историческим обликом города.

Власти уделяют внимание не только центральным районам. Например, на территории бывших усадеб вдоль Петергофского шоссе были проведены работы по благоустройству: обновили дорожки, оснастили спортивную зону современным оборудованием и организовали освещение.

Таким образом, удалось сохранить памятники архитектуры, предоставив жителям удобную инфраструктуру.

В последние годы в Петергофе был восстановлен «Верхний сад», где удалось воссоздать облик XVIII века. Елена Приходько отметила значимость этого события для формирования городской среды, а также рассказала о других примерах — таких, как сохранённый Шуваловский парк и охраняемый Екатерининский парк. Не осталась без внимания и Пулковская обсерватория.

Возле Александровского парка в Царском Селе создали отдельную парковку с покрытием, напоминающим традиционные дорожки, чтобы автомобили не наносили вред липовой аллее. В этом же парке недавно восстановили историческое уличное освещение на основе изучения архивных снимков.

В Фермском парке детская игровая зона спроектирована с учётом высотных и композиционных особенностей архитектурного окружения.

Елена Приходько обращает внимание, что в центре чаще формируются креативные кластеры, а на окраинах их заметно меньше. При этом около 85% жителей проживают именно вне центра, что создаёт потенциал для развития подобных пространств на периферии.

Начальник управления уверена, что в ближайшие 5–10 лет новые креативные территории появятся и в удалённых жилых массивах.

Она добавила, что такие кластеры могут включать разные функции: спортивные площадки, места для общения, образовательные проекты и досуг, сочетая современные подходы с индивидуальными особенностями района.

Директор по проектированию и развитию компании, управляющей «Зенит-Ареной», Сергей Круглов сообщил об успешной работе катка у современного пространства «Флагшток» на Крестовском острове — за сезон 2024–2025 годов его посетили более миллиона человек.

В числе городских проектов рассматривается объединение парка 300-летия Петербурга, «Лахта Центра» и набережной через архитектурную подсветку для создания единого городского пространства.

«На Крестовском острове есть парк 300-летия Петербурга, «Лахта Центр», сквер возле него и набережная. У города появилась идея объединить все эти общественные пространства архитектурной и художественной подсветкой, чтобы они все выглядели как единое целое», — сказал Сергей Круглов.

Как отмечают оба эксперта, сейчас наибольшим спросом пользуются универсальные городские территории, где можно проводить время в разное время суток и в любое время года. Жители ожидают нестандартных архитектурных решений, создания фонтанов, арт-объектов и системы подсветки.

«Сегодня мы живем в обществе, у которого есть большая насмотренность. Люди видят, как в других местах появляются красивые парки и скверы, и хотят получать такое же в городе, в котором они живут. Поэтому с каждым годом у граждан растут требования к общественным пространствам, и власти должны делать все, чтобы соответствовать тенденциям», — цитирует Сергея Круглова neva.today.

Креативные кластеры называют новым форматом городской недвижимости. Петербург занимает ведущие позиции в стране по числу подобных объектов.

Такие пространства органично дополняют существующие скверы и улицы, усиливая их социальную и культурную ценность для горожан.