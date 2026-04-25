Спор с государством завершен: МТС выплатил более 630 млн по делу о тарифах

Российский оператор заплатил миллионы по делу ФАС

Оператор МТС поплатился рублем за необоснованную наценку на связь. Компания не только вернула старые цены, но и отдала в бюджет крупную сумму по требованию антимонопольной службы, передает источник.

Как МТС нарушил правила и чем это обернулось

В апреле и мае 2024 года оператор поднял тарифы на 8% для более чем 30 миллионов абонентов.

ФАС посмотрела на это и сказала: «Необоснованно».

Компания получила предписание - снизить цены обратно и перечислить незаконный доход в федеральный бюджет. В ноябре 2025 года стороны договорились полюбовно.

Итог такой:

МТС выплатил в бюджет 634 миллиона рублей;

тарифы вернули на прежний уровень;

оператор предложил пострадавшим абонентам семь вариантов компенсации;

дополнительно компания выделила 2,4 миллиарда на развитие связи в сёлах с населением меньше 1000 человек.

Новое повышение - и снова скандал

В начале 2026 года МТС разослал 18 миллионам клиентов уведомление: с февраля тарифы вырастут в среднем на 15,6%.

ФАС мгновенно отреагировала - такие действия нарушают мировое соглашение, подписанное в ноябре 2025 года. Служба предупредила: так делать нельзя, иначе будут новые последствия.

Компания уже один раз заплатила сотни миллионов и вернула цены назад. Но попытка снова поднять тарифы в 2026 году вызвала жесткую реакцию регулятора.

Клиентам стоит внимательнее следить за уведомлениями - возможно, борьба оператора с ФАС еще не окончена.

Ранее "Городовой" рассказал, площадь в Петербурге назвали в честь Юрия Темирканова.