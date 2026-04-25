Строгая народная примета погоды на 25 апреля – к дождливому лету: день Василия Парильщика

Народные приметы и запреты на 25 апреля

В народном календаре 25 апреля отмечено как день Василия Парильщика. В это время наши предки приговаривали: "На Василия весна землю парит".

Считается, что 25 апреля весна окончательно вступила в свои права: почва хорошо прогрелась, воздух стал теплым, влажным и начал идти "пар" от талых вод. Именно благодаря этому весеннему теплу 25 апреля и получило такое народное название. С днем Василия Парильщика было связано множество народных примет, по которым на Руси узнавали погоду.

Народные приметы погоды на 25 апреля

Если перед полуднем в небе появились кучевые облака, то к вечеру польет дождь.

День выдался теплым – год будет урожайным.

Если 25 апреля весь снег растаял, то зима уже не вернется.

Береза дает много сока – лето выдастся дождливым, а если мало – засушливым.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня пойдет дождь.

Солнечное и холодное утро – к неурожайному лету.

Если 25 апреля пошел дождь, то растения и огородные культуры примутся в активный рост.

Что можно делать на Василия Парильщика

25 апреля на Руси было принято посвящать банным процедурам, больше отдыхать, приводить мысли в порядок.

Кроме того, в этот день наши предки поливали комнатные цветы, рыхлили грунт, ухаживали за рассадой. Согласно поверьям, растения крепчают, активно цветут или дают щедрый урожай, если уделить им внимание в День Василия-парильщика.

Также было принято выходить на пригорки, петь веселые песни и встречать тепло. Девушки пекли блины и оладьи, которые были символом весеннего солнца.

Что запрещено делать 25 апреля

В этот день нельзя было печалиться. Считалось, что иначе грусть задержится надолго.

Все хлопоты откладывали на потом. Наши предки верили, что если поработать на Василия Парильщика, то потом весь год придется "гнуть спину".

Запрещалось хвалиться успехами и демонстрировать богатство. Это могло спугнуть удачу.

Также не было принято отказывать в гостеприимстве. Иначе в будущем трудно будет найти поддержку.

Кроме того, нельзя было выносить мусор после захода солнца и работать с металлом. День Василися Парильщика ассоциировали с заботой о себе, о физическом и духовном здоровье.

Ранее мы рассказывали о народных приметах погоды на 23 апреля.