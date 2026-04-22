Строгая примета погоды на Терентия Маревного: лето будет холодным

Опубликовано: 22 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы и запреты на 23 апреля 

23 апреля в народном календаре значится как день Терентия Маревного. Наши предки считали, что в это время солнце показывается в мареве или, по-другому, в тумане, отсюда у святого Терентия и появилось такое прозвище. 23 апреля было богато на строгие приметы и поверья, по которым на Руси узнавали погоду, в том числе ближайшим летом.

Народные приметы погоды на Терентия Маревного

  • Солнце спряталось в туманной дымке – к щедрому урожаю хлеба.
  • Если старые пауки сидят высоко на паутине, то готовьтесь к ночным заморозкам.
  • Ночь выдалась сухой и теплой – лето будет жарким и сухим.
  • Если появились молоденькие паучки, то скоро установится теплая погода.
  • Ветер начал менять направление – к дождю.
  • Если день выдался прохладным, то ждите холодного лета, а если теплым – жаркого.
  • Звездная ночь – к богатому урожаю овощей, много птиц – год будет урожайным.
  • Если правая нога увязла в грязи, то ждите удачи, если левая – счастья.

Что можно и нужно делать 23 апреля:

В день Терентия Маревного было принято просить друг у друга прощения. Наши предки верили, что после этого в доме воцарится гармония.

На Руси 23 апреля устраивали посиделки возле окна. По поверьям, глядя в него, можно было понять, чего ждать в ближайшие 3 месяца. Если мимо проходил парень, то все сложится благополучно, если прошмыгнет кошка, то стоит готовиться к прибыли, если пролетят птицы, то грядет интересная встреча.

Также 23 апреля хозяйки наводили в доме чистоту. Это привлекало добрых людей. Девушки гадали на судьбу: плели венки из первых цветов и отправляли их по реке. Если венок плыл ровно, то доля будет счастливой, если прибивался к берегу, то там надо искать жениха.

Что запрещено делать 23 апреля

  • Нельзя было отдавать вещи из дома, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.
  • Если нужно отправляться в дорогу, то следует обязательно взять с собой иголку с ниткой. Иначе на пути могут встать преграды.
  • Запрещено было делать предложение руки и сердца. Иначе брак будет недолгим.
  • Не было принято ругаться в этот день. Иначе можно не помириться вплоть до Троицы.
  • Нельзя было и начинать новые дела. Считалось, что они не увенчаются успехом.
  • Сны в ночь на Терентия считались вещими. Но говорить о них никому было нельзя.

Ранее мы рассказывали о народных приметах на 16 апреля.

Ольга Зайцева
