Строгая примета погоды на Терентия Маревного: лето будет холодным

23 апреля в народном календаре значится как день Терентия Маревного. Наши предки считали, что в это время солнце показывается в мареве или, по-другому, в тумане, отсюда у святого Терентия и появилось такое прозвище. 23 апреля было богато на строгие приметы и поверья, по которым на Руси узнавали погоду, в том числе ближайшим летом.
Народные приметы погоды на Терентия Маревного
- Солнце спряталось в туманной дымке – к щедрому урожаю хлеба.
- Если старые пауки сидят высоко на паутине, то готовьтесь к ночным заморозкам.
- Ночь выдалась сухой и теплой – лето будет жарким и сухим.
- Если появились молоденькие паучки, то скоро установится теплая погода.
- Ветер начал менять направление – к дождю.
- Если день выдался прохладным, то ждите холодного лета, а если теплым – жаркого.
- Звездная ночь – к богатому урожаю овощей, много птиц – год будет урожайным.
- Если правая нога увязла в грязи, то ждите удачи, если левая – счастья.
Что можно и нужно делать 23 апреля:
В день Терентия Маревного было принято просить друг у друга прощения. Наши предки верили, что после этого в доме воцарится гармония.
На Руси 23 апреля устраивали посиделки возле окна. По поверьям, глядя в него, можно было понять, чего ждать в ближайшие 3 месяца. Если мимо проходил парень, то все сложится благополучно, если прошмыгнет кошка, то стоит готовиться к прибыли, если пролетят птицы, то грядет интересная встреча.
Также 23 апреля хозяйки наводили в доме чистоту. Это привлекало добрых людей. Девушки гадали на судьбу: плели венки из первых цветов и отправляли их по реке. Если венок плыл ровно, то доля будет счастливой, если прибивался к берегу, то там надо искать жениха.
Что запрещено делать 23 апреля
- Нельзя было отдавать вещи из дома, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.
- Если нужно отправляться в дорогу, то следует обязательно взять с собой иголку с ниткой. Иначе на пути могут встать преграды.
- Запрещено было делать предложение руки и сердца. Иначе брак будет недолгим.
- Не было принято ругаться в этот день. Иначе можно не помириться вплоть до Троицы.
- Нельзя было и начинать новые дела. Считалось, что они не увенчаются успехом.
- Сны в ночь на Терентия считались вещими. Но говорить о них никому было нельзя.
Ранее мы рассказывали о народных приметах на 16 апреля.