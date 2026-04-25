Немецкий картофельный салат: готовится за считаные минуты — быстрый, сытный и очень вкусный

Рецептом простого картофельного салата поделилась автор Дзен-канала "Куклы и кухня Марины Еремеевой".
Ингредиенты:
картофель — 500 г, лук — 1 шт., огурцы маринованные — 2 шт., растительное масло — 4 ст. л., горчица — пол ч. л., яблочный уксус — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала отвариваю картофель в мундире до готовности, затем очищаю и даю немного остыть — он должен оставаться тёплым.
Пока картофель остывает, готовлю заправку: смешиваю растительное масло, горчицу, уксус, соль и перец до однородности.
Картофель нарезаю крупными кусочками, лук — полукольцами, маринованные огурцы — кружочками. Соединяю всё в миске, заливаю заправкой и аккуратно перемешиваю.
Оставляю салат на 10-15 минут, чтобы картофель впитал вкус заправки.
Примерное время приготовления: 25 минут
