Немецкий картофельный салат: готовится за считаные минуты — быстрый, сытный и очень вкусный
Немецкий картофельный салат: готовится за считаные минуты — быстрый, сытный и очень вкусный

Опубликовано: 25 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Иногда самые простые блюда оказываются настоящими шедеврами.

Рецептом простого картофельного салата поделилась автор Дзен-канала "Куклы и кухня Марины Еремеевой".

Ингредиенты:

картофель — 500 г, лук — 1 шт., огурцы маринованные — 2 шт., растительное масло — 4 ст. л., горчица — пол ч. л., яблочный уксус — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала отвариваю картофель в мундире до готовности, затем очищаю и даю немного остыть — он должен оставаться тёплым.

Пока картофель остывает, готовлю заправку: смешиваю растительное масло, горчицу, уксус, соль и перец до однородности.

Картофель нарезаю крупными кусочками, лук — полукольцами, маринованные огурцы — кружочками. Соединяю всё в миске, заливаю заправкой и аккуратно перемешиваю.

Оставляю салат на 10-15 минут, чтобы картофель впитал вкус заправки.

Примерное время приготовления: 25 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить воздушный йогуртовый торт.

