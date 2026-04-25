Это не котлеты, а настоящий шедевр: сербская плескавица, от которой невозможно оторваться

Плескавица — одно из самых популярных блюд Балкан.

Традиционно это блюдо готовят на углях, но даже на сковороде можно добиться того самого сочного вкуса. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Реальная кухня".

Ингредиенты:

свиной фарш — 300 г, говяжий фарш — 300 г, лук — 2 шт., паприка — 1 ч. л., минеральная газированная вода — 140 мл, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала готовлю фарш: смешиваю говядину и свинину, добавляю соль, перец, паприку и газированную воду. Всё тщательно перемешиваю до однородности.

Перекладываю фарш в миску, накрываю плёнкой и убираю в холодильник минимум на сутки — за это время вкус становится насыщеннее.

Затем мелко нарезаю лук и добавляю его в фарш. После этого хорошо выбиваю массу о стол в течение 5 минут — это делает её более плотной и сочной. Формирую большие плоские котлеты диаметром около 12 см.

Разогреваю сковороду-гриль с небольшим количеством масла и обжариваю плескавицу с двух сторон до румяной корочки.

Важно: в классическом рецепте нет хлеба, манки или картофеля — только мясо, специи и лук. Именно поэтому вкус получается максимально насыщенным.

Подаю с картофелем фри, аджикой или свежими овощами.

Примерное время приготовления: 40 минут + 24 часа на маринование

