Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка

Парковочные места во дворе многоквартирного дома — это постоянный источник напряжения для петербуржцев.

Дефицит пространства часто провоцирует конфликты, которые доходят до порчи имущества — от проколотых шин до царапин на кузове.

Невозможное владение: почему двор нельзя купить

Ответ на вопрос о покупке парковочного места во дворе дома однозначен — это невозможно. Земля под многоквартирным домом является общим имуществом всех жильцов.

“Она не принадлежит кому-то одному, а используется совместно — к примеру, как лестничная клетка, крыша или подъезд”.

Для того чтобы выделить одно место только для одного собственника, требуется единогласное согласие абсолютно всех жильцов дома, а затем — внесение изменений в кадастровый учет.

На практике это редко достижимо из-за сложности соблюдения всех необходимых условий одновременно.

Самозахват — путь к штрафу и войне с соседями

Многие автомобилисты, руководствуясь ложным убеждением «Я купил квартиру, значит, земля перед подъездом тоже моя», прибегают к самозахвату.

Бетонные блоки, металлические шлагбаумы, цепи и таблички «Частная территория» — всё это встречается как в столице, так и в других городах.

Однако такое действие — не решение проблемы, а административное правонарушение. Штраф за самовольное занятие муниципальной или общей земли составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Но финансовые взыскания — меньшее из зол.

Гораздо разрушительнее влияние на межличностные отношения. В одном из зафиксированных случаев собственник, установивший барьер, довел атмосферу в доме до невыносимой, что в итоге вынудило его продать квартиру.

“Соседи стали избегать общения, жаловались на автомобилиста в ТСЖ, даже угрожали подать в суд”.

Законные пути: согласование или аренда

Придомовая территория — это совместная собственность. Любые попытки “огородить понравившееся парковочное место” расцениваются как самовольное занятие участка и подпадают под действие статьи 7.1 КоАП РФ.

Светлана Опрышко, директор портала Всеостройке.рф, комментирует ситуацию:

“Закрепить машино-место у дома за конкретным водителем можно только по согласованию с собственниками дома, для чего потребуется провести общее собрание”.

Необходимо получить одобрение большинства, с учетом всех собственников. Далее окончательное решение остается за территориальным органом власти.

Причем даже после узаконивания, никто не запретит гостям или другим жильцам пользоваться свободными местами.

Сложности легализации на придомовом участке

Решение о закреплении места на организованной стоянке требует совместной работы жильцов, что, как показывает практика, “представляется малореализуемым на практике”.

Причины кроются в высокой плотности застройки — места не хватает на каждую квартиру, а попытка закрепить одно место неизбежно лишит его соседа.

Получение кворума в больших домах — сложная задача, так как часть собственников может вообще не проживать в доме.

Эксперты отмечают:

“С точки зрения закона подобные действия [установка заграждений] — это несанкционированный захват территории. Они попадают под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и приводят к штрафам”.

Два легальных сценария

Для законной организации парковки существуют два пути, зависящие от правового статуса земли:

Организация парковки на общем имуществе: Если земля оформлена как придомовая территория МКД, решение принимается на общем собрании собственников, где необходимо получить не менее 2/3 голосов. Далее следует сложный этап согласований в администрации, ГИБДД и МЧС. Проект должен строго учитывать сохранение проездов для спецтехники. Аренда у муниципалитета: Если земля принадлежит городу, жильцы могут сформировать инициативную группу и подать коллективное заявление в администрацию района. При отсутствии планов по застройке заключается договор аренды, как правило, на срок до 10 лет. Это позволяет законно разметить и, возможно, огородить территорию. Однако важно понимать: это временное пользование, а не собственность. Город может расторгнуть договор или увеличить плату при продлении.

Истинная собственность — только вне двора

Единственный способ стать полноправным собственником машино-места — это приобретение его в подземном паркинге или гаражном комплексе. Там земля не является общей.

Процесс включает кадастровый учет, регистрацию в Росреестре и уплату госпошлины. После регистрации владелец получает право распоряжаться местом — продавать или завещать.

Для этого необходимо, чтобы место соответствовало минимальным параметрам: 5,3 на 2,5 метра. После оформления такого права, собственник обязан платить налог, рассчитываемый исходя из кадастровой стоимости.

“Проблема закрепления парковочного места актуальна и вызывает много споров среди жителей ЖК”, — подтверждается, что мирное урегулирование всегда предпочтительнее, чем конфликт, вызванный незаконной установкой столбиков или цепей.

