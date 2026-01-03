Городовой / Город / Срам на старых стенах: вандалы изуродовали фасад исторического Ямского рынка
Срам на старых стенах: вандалы изуродовали фасад исторического Ямского рынка

Опубликовано: 3 января 2026 16:24
 Проверено редакцией
Срам на старых стенах: вандалы изуродовали фасад исторического Ямского рынка
Срам на старых стенах: вандалы изуродовали фасад исторического Ямского рынка
Городовой ру

В Государственной административно-технической инспекции напомнили, что причинение вреда памятнику считается уголовно наказуемым деянием.

В Санкт-Петербурге были зафиксированы действия нарушителей порядка, повредивших фасад здания Ямского рынка, обладающего статусом объекта культурного наследия федерального значения. На видеозаписи с камеры наблюдения заснято, как злоумышленники портят исторический объект. Кадры были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В Государственной административно-технической инспекции напомнили, что подобные действия считаются преступлением. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы либо штраф в размере до 3 миллионов рублей. Ведомство подчеркнуло важность сохранения исторических памятников Петербурга.

Ямской рынок возведён в начале XIX столетия под руководством архитектора Василия Петровича Стасова, известного работами над Нарвскими триумфальными воротами и несколькими соборами города. В 1960-х годах в этих стенах работал комиссионный магазин мебели и культовых товаров, куда часто заглядывали жители Ленинграда. Здание до сих пор сохраняет значимую роль в облике центральных улиц города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
