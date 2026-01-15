США прикроют визы для россиян: отсчет пошел до 21 января

С 21 января в Соединённых Штатах введены временные ограничения на оформление виз для жителей 75 государств, среди которых находится и Россия. Такую информацию распространил Государственный департамент США, направив соответствующие указания во все свои дипломатические представительства. Новые правила вводятся ради более тщательной проверки иностранцев, которым может потребоваться помощь со стороны американских социальных служб.
К числу стран, граждан которых теперь ожидает усиленный контроль, отнесены, в частности, Афганистан, Египет, Иран, Ирак, Бразилия, Йемен, Нигерия, Таиланд и ещё ряд государств. Решение об ужесточении выбрано с целью не допустить, чтобы приезжие стали, как выразились представители американской стороны, «общественным бременем». Выдача виз приостановлена на неопределённый срок, пока не будут завершены установленные проверки.
Распоряжение вступает в силу сразу и затрагивает всех заявителей из списка обозначенных стран. Разъяснения были своевременно отправлены каждому консульству США для строгого соблюдения новых инструкций. В общественном обсуждении этот шаг вызвал широкий отклик как внутри Соединённых Штатов, так и за рубежом.
