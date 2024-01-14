Старая деревянная лопатка не раз пригодится на кухне: вещь незаменимая

Удобные силиконовые или пластиковые лопатки вытеснили из бытовой жизни деревянные инструменты. Хотя завалявшийся в дальнем ящике прибор еще может сослужить хорошую службу, а в некоторых случаях и вовсе станет незаменимым. Пару простых советы стоит взять на заметку.

Хозяйке больше не придется отмывать плиту от пригоревшего молока, которое по неосторожности «убежало». Если подложить деревянную лопатку под крышку кастрюли, оставив небольшую щель, вся жидкость останется на месте. Этот же лайфхак сработает при варке макарон и других продуктов.

Также с помощью кончика прибора можно легко проверить температуру растительного масла: достаточно опустить его на сковороду. Если вокруг дерева возникнут пузырьки, значит, уже можно приступать к жарке, передает Дзен-канал «Кухня наизнанку».

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