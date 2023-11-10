Старый пуховик снова станет как новый: домашний раствор уберет засаленность

Со временем зимняя одежда теряет презентабельный вид из-за засаленных рукавов, карманов и воротника. Потертая ткань некрасиво блестит, привлекая внимание, но это можно исправить.

Замешайте чудодейственный раствор: понадобится одна столовая ложка воды, одна чайная ложка нашатыря и столько же средства для мытья посуды. Затем нагрейте все проблемные зоны с помощью парогенератора или утюга.

Далее нужно нанести смесь, используя губку или спонж. Только не переусердствуйте: материал не должен сильно намокнуть как после стирки. Тереть придется интенсивно, чтобы удалить все пятна. Оставьте куртку в таком виде на полчаса, далее уберите остатки раствора сначала влажной, а потом сухой тряпкой, передает портал Cleanipedia.

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