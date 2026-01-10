Строительный переполох: кому в Ленобласти достались неожиданные подарки от властей

В Ленинградской области в 2025 году свыше восьми сотен человек и их родственников получили помощь в жилищном вопросе при содействии строительного комитета.
Сумма, направленная на эти цели, составила 2,4 миллиарда рублей. Среди получателей — жители сельской местности, молодые супруги, многодетные семьи, а также работники государственного сектора.
В ведомстве пояснили, что для бюджетников и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены выплаты для приобретения жилья.
Для молодых и многодетных семей действует возможность поддержки при выплате ипотечных кредитов.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 году по линии надзорных органов был предотвращён необоснованный рост стоимости медикаментов.
