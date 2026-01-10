Стройка на Октябрьской набережной: что появится у воды в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новый диагностический центр, рассчитанный на четыре этажа.
Решение о предоставлении земельного участка на Октябрьской набережной для возведения медицинского объекта принято городскими властями. Застройку осуществит частный инвестор.
Здание будет рассчитано на прием до ста человек за одну смену. В медцентре расположат лаборатории, диагностические кабинеты, пространство для хранения биоматериалов, а также офис для врача общей практики. По завершении строительства часть помещений инвестор передаст городу.
Планируется, что не менее 142 квадратных метров перейдут в распоряжение города и будут предоставлены школе олимпийского резерва №1, которая действует в Невском районе. Это позволит учебному заведению расширить свои площади.
В городской администрации отмечают, что решение принято в рамках развития социальной инфраструктуры.
