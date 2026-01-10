Городовой / Город / Стройка на Октябрьской набережной: что появится у воды в Петербурге
Стройка на Октябрьской набережной: что появится у воды в Петербурге

Опубликовано: 10 января 2026 14:56
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

На Октябрьской набережной планируется строительство нового диагностического центра.

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новый диагностический центр, рассчитанный на четыре этажа.

Решение о предоставлении земельного участка на Октябрьской набережной для возведения медицинского объекта принято городскими властями. Застройку осуществит частный инвестор.

Здание будет рассчитано на прием до ста человек за одну смену. В медцентре расположат лаборатории, диагностические кабинеты, пространство для хранения биоматериалов, а также офис для врача общей практики. По завершении строительства часть помещений инвестор передаст городу.

Планируется, что не менее 142 квадратных метров перейдут в распоряжение города и будут предоставлены школе олимпийского резерва №1, которая действует в Невском районе. Это позволит учебному заведению расширить свои площади.

В городской администрации отмечают, что решение принято в рамках развития социальной инфраструктуры.

Автор:
Юлия Аликова
Город
