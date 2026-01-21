Городовой / Город / Суд поставил точку: кому достанется легендарный завод «Красный треугольник»
Суд поставил точку: кому достанется легендарный завод «Красный треугольник»

Опубликовано: 21 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

Компания «Администратор» предпринимала попытки получить во владение участок на территории бывшего предприятия «Красный треугольник» для уточнения его границ.

Однако арбитражный суд города отказал фирме в удовлетворении иска, поддержав позицию территориального подразделения Росимущества.

В ходе разбирательства представитель Росимущества заявил, что федеральные права на спорную землю не зарегистрированы. Как итог, ведомство, по мнению суда, не вправе принимать решения о предоставлении этого участка.

Ранее в городской администрации обсуждали возможность восстановления комплекса зданий на территории «Красного треугольника».

Автор:
Юлия Аликова
Город
