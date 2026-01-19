Городовой / Город / Судьба «Фогеля» висит на волоске: скандальный бар может исчезнуть с карты города уже через пять дней
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лосось — для богатых, а я ем сельдь: как получить максимум Омега-3 за копейки, а не тратить всю зарплату Полезное
Как волки и ямы довели до суда целую деревню в Карелии Город
Деревня стала городом под Петербургом, но у нее есть «Биг-Бен»: я нашел, где в Колтушах спрятаны граффити с Потемкиным — это просто чудо Город
Северная Венеция замерзает: почему на трёх улицах Петербурга горячая вода стала редким гостем Город
В мусорку пакетик не бросай — вот хитрый трюк для огорода: использую старую заварку, и вредители бегут, как от огня Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Судьба «Фогеля» висит на волоске: скандальный бар может исчезнуть с карты города уже через пять дней

Опубликовано: 19 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Судьба «Фогеля» висит на волоске: скандальный бар может исчезнуть с карты города уже через пять дней
Судьба «Фогеля» висит на волоске: скандальный бар может исчезнуть с карты города уже через пять дней
Городовой ру

В Санкт-Петербурге известный бар «Фогель» получил официальное уведомление от арендодателя о необходимости покинуть занимаемое помещение в течение пяти дней.

Этой информацией владельцы поделились со своими посетителями в социальной сети, отметив, что уведомление о прекращении аренды пришло после одного из недавних визитов представителей надзорных органов.

«Следует отметить, что при последнем визите проверяющих, арендодатель был привлечен прокуратурой в качестве ответчика. Не знаем, повлияло ли это на появление такого письма», — пояснили представители бара.

Сейчас предприниматели ищут возможности, чтобы продолжить работу, и поддерживают связь с посетителями, собирая средства на разрешение сложной ситуации.

При этом владельцы не исключают перспективу полного прекращения деятельности. В обращениях в социальных сетях они сообщили, что бар может окончательно закрыться. Решение по судьбе заведения пока остаётся открытым.

За последнее время «Фогель» неоднократно становился объектом претензий со стороны различных служб: в заведении выявлялись случаи нелегального трудоустройства и нарушения санитарных требований.

Эти нарушения приводили к временным приостановкам деятельности и инцидентам с отравлением посетителей.

В частности, бар закрывали несколько раз по предписанию надзорных органов. Среди основных претензий фигурировали недостаточное соблюдение санитарных норм и вопросы к оформлению персонала.

Власти объясняют необходимость контроля за такими объектами для защиты населения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью