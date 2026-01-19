Судьба «Фогеля» висит на волоске: скандальный бар может исчезнуть с карты города уже через пять дней

В Санкт-Петербурге известный бар «Фогель» получил официальное уведомление от арендодателя о необходимости покинуть занимаемое помещение в течение пяти дней.
Этой информацией владельцы поделились со своими посетителями в социальной сети, отметив, что уведомление о прекращении аренды пришло после одного из недавних визитов представителей надзорных органов.
«Следует отметить, что при последнем визите проверяющих, арендодатель был привлечен прокуратурой в качестве ответчика. Не знаем, повлияло ли это на появление такого письма», — пояснили представители бара.
Сейчас предприниматели ищут возможности, чтобы продолжить работу, и поддерживают связь с посетителями, собирая средства на разрешение сложной ситуации.
При этом владельцы не исключают перспективу полного прекращения деятельности. В обращениях в социальных сетях они сообщили, что бар может окончательно закрыться. Решение по судьбе заведения пока остаётся открытым.
За последнее время «Фогель» неоднократно становился объектом претензий со стороны различных служб: в заведении выявлялись случаи нелегального трудоустройства и нарушения санитарных требований.
Эти нарушения приводили к временным приостановкам деятельности и инцидентам с отравлением посетителей.
В частности, бар закрывали несколько раз по предписанию надзорных органов. Среди основных претензий фигурировали недостаточное соблюдение санитарных норм и вопросы к оформлению персонала.
Власти объясняют необходимость контроля за такими объектами для защиты населения.
