Суоми, гудбай: какие финские товары на полках Петербурга заменили белорусские

Белорусские продукты сегодня заняли в Петербурге ту нишу, которую до 2022 года во многом удерживала финская продукция.
На полках сетей — от дискаунтеров до премиальных — их видно в первую очередь в молочном сегменте. Это пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сливочное масло, мягкие и твёрдые сыры, йогурты и десерты.
Кроме молочки, белорусские поставщики активно продвигают колбасные и мясные изделия, сливки и сгущёнку, кондитерские изделия, печенье, вафли, конфеты, безалкогольные напитки и соки, а также бутилированную воду.
Часть ассортимента идёт под собственными марками торговых сетей — «Ленты», «Перекрёстка», «О’Кея», «Азбуки вкуса» и даже локальных дискаунтеров вроде «Семишагофф».
Экспансия стала возможной из-за сочетания низкой закупочной цены, стабильного качества и налаженной логистики. Если раньше значительная доля «импортных» полок в
В результате покупатель, привыкший брать финские молочные продукты или сладости, всё чаще уходит из магазина с упаковкой из Минска, Бреста или Гродно, а сами сети используют белорусский товар как аргумент на переговорах с российскими поставщиками, удерживая цены в «докризисных» рамках.