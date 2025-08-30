Суоми, гудбай: какие финские товары на полках Петербурга заменили белорусские

Новости по теме

От сырого леса до большой ссоры: как появилось выражение «сыр-бор»

Перейти

Раньше было лучше? Россельхознадзор безжалостно прошёлся по советской колбасе, молоку и не только

Перейти

Не сыр, не колбасу и даже не деликатесы: что пытаются украсть в «Пятерочке» покупатели

Перейти

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: почему бесплатные конфеты на ресепшене — это коварная ловушка

Перейти

Молоко молоку рознь: диетолог Гинзбург рассказал, как выбрать идеальный продукт

Перейти