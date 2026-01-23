Городовой / Город / Суп из обоев и размороженные батареи: через что пришлось пройти ленинградцам, чтобы пережить блокаду
Суп из обоев и размороженные батареи: через что пришлось пройти ленинградцам, чтобы пережить блокаду

Опубликовано: 23 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Суп из обоев и размороженные батареи: через что пришлось пройти ленинградцам, чтобы пережить блокаду
Суп из обоев и размороженные батареи: через что пришлось пройти ленинградцам, чтобы пережить блокаду
Global Look Press / Photoagency Interpress

Ключевой датой считается 27 января 1944 года, когда город был освобождён после тяжёлой осады, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года.

Первый значимый перелом произошёл 18 января 1943 года, когда советские войска прорвали блокадный рубеж. До этого момента город был фактически окружён, и единственная связь с остальной страной осуществлялась по воздуху и по замёрзшему Ладожскому озеру.

Немецкие части захватили Шлиссельбург (Петрокрепость), полностью прекратив сухопутное сообщение с Ленинградом.

В начале блокады в Ленинграде находились более двух миллионов человек, а ещё до начала войны город насчитывал около 3,5 миллиона жителей, пишет Lenta.ru.

Историки приводят разные сведения о количестве погибших в осаждённом городе: число жертв, по разным оценкам, составляет от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только в декабре 1941 года от голода, холода и болезней ушли из жизни более 52 тысяч ленинградцев.

С самого начала блокады продовольственные склады подверглись бомбардировке: было уничтожено около 3 тысяч тонн муки и 700 тонн сахара, что существенно усугубило нехватку пищи.

Зимой, когда средняя температура снизилась до -12,5 градуса, в домах было холодно настолько, что вода замерзала даже внутри зданий.

Горожанам приходилось питаться тем, что удавалось найти – клей, кожаные изделия, подручные материалы.

Несмотря на трудности, городская жизнь не прекращалась. В мае 1942 года на стадионе прошёл футбольный матч между ленинградским «Динамо» и командой Металлического завода.

В городской филармонии летом того же года состоялась премьера симфонии Дмитрия Шостаковича, посвящённой осаждённому городу.

Продолжали функционировать некоторые храмы и газета «Ленинградская правда».

Освобождение города стало результатом наступления частей Ленинградского и Волховского фронтов, начавшегося 12 января 1943 года.

Противник был оттеснён на 100 километров, и 27 января 1944 года город наконец лишился блокады. Сегодня ежегодно жители города возлагают цветы к мемориалам, отдавая дань памяти погибшим.

Автор:
Юлия Аликова
Город
