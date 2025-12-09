Сусанин-холоп и гений Глинка: чем запомнилось 9 декабря в истории Петербурга

Это день, где переплетаются серьёзные государственные решения и артистические триумфы.

Девятое декабря — дата, которая в петербургской истории отмечена событиями самого разного калибра: от военных уставов и политических потрясений до рождения национальной оперы и основания старейшего литературного журнала.

1825: Тень Декабристов

Драматичными стали события 9 декабря 1825 года. Именно в этот день в Петербурге стали поступать сведения о смерти императора Александра I.

Эта новость послужила спусковым крючком для мятежных настроений, подтолкнув декабристов к решительным действиям на Сенатской площади уже на следующий день.

“Сведения о смерти императора Александра I” запустили цепь событий, изменивших ход российской истории.

1836: Рождение русской оперы

Самым ярким культурным событием, связанным с этой датой, несомненно, стала премьера оперы Михаила Глинки. 9 декабря 1836 года в Большом театре состоялась первая постановка «Жизни за царя».

Премьера имела ошеломительный успех, а пресса единодушно провозгласила это событие “началом новой эры в русской музыке”.

Интересно, что путь оперы к сцене был тернист: её переименовывали неоднократно — от «Ивана Сусанина» до «Смерти за царя». Более того, текст писался уже после завершения музыки, что прямо противоречило всем тогдашним правилам.

До революции опера носила монархический характер, и каждый показ завершался исполнением гимна «Боже царя храни».

Шесть лет спустя, волею судеб, именно 9 декабря впервые представили оперу Глинки «Руслан и Людмила».

Отзывы о ней были противоречивыми: одни указывали на “затянутость, рыхлость драматургии”, но другие всё же признавали её величие, называя её «евангелием русских музыкантов».

Друзья композитора, в шутку поздравляя его на дружеском обеде, сочинили «Шуточный канон». Так, Александр Сергеевич Пушкин в четвертом куплете отдал должное мастерству Глинки, несмотря на критику:

“Слушая сию новинку, Зависть, злобой омрачась, Пусть скрежещет, но уж Глинку Затоптать не может в грязь”.

Музыкальный критик Владимир Одоевский был восторжен:

“С оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, — новая стихия в искусстве”.

Однако не все разделяли этот восторг.

В 1861 году Василий Стасов выступил с резкой критикой, заявив, что композитор“сделал такое бесчестье нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки на вечные времена русским героем подлого холопа Сусанина, верного, как собака, ограниченного, как сова или глухой тетерев”.

1923: Литературный фронт

9 декабря 1923 года ознаменовалось важным шагом в сохранении литературного наследия. В Ленинграде был основан журнал «Звезда». Он считается старейшим в городе, поскольку печатается непрерывно с момента основания.

Редакция изначально была нацелена на “высокоинтеллектуальную аудиторию, которая не эмигрировала, а смогла пережить революционную смуту и Гражданскую войну”.

В «Звезде» публиковались такие гиганты, как Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Зощенко.

1927: Жемчужный мираж

Спустя четыре года, 9 декабря 1927 года, Советская власть решила напомнить о былом величии России как экспортёра натурального жемчуга, запустив в Петергофе фабрику искусственного жемчуга.

“Искусственный жемчуг изготовлялся по недорогой технологии: стеклянный шарик заполняли внутри серебристой массой или бусины красили снаружи”.

Это был скорее символический жест, хотя полтора века назад, как писали «Санкт-Петербургские ведомости», сбор жемчуга в притоках Невы мог приносить добытчикам до 250 рублей в год.