Городовой / Полезное / Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу

Опубликовано: 13 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
стюардесса
Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу
Фото: Городовой.ру

И спросите: почему я раньше этого не делала.

Чтобы волосы оставались свежими и чистыми во время долгого перелёта, стюардессы делятся простыми секретами. Один из них — всегда иметь под рукой небольшой флакон с увлажняющим маслом для волос, которым можно воспользоваться прямо в самолёте при ощущении сухости.

Перед вылетом полезно сделать питательную маску. Например, нанести кокосовое масло на всю длину, дать ему впитаться около 20 минут, а затем смыть во время душа. Это придаст прядям эластичность и здоровый блеск.

А вот от гелей, лаков и пенок для укладки лучше отказаться — они сильно сушат волосы в условиях низкой влажности в салоне. Ещё одна незаменимая вещь в дорожной косметичке — сухой шампунь.

Он быстро впитывает излишки кожного сала у корней, освежает причёску и добавляет объём, когда нет возможности вымыть голову. Достаточно распылить его на прикорневую зону, слегка помассировать и расчесать волосы.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью