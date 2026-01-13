Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу

Чтобы волосы оставались свежими и чистыми во время долгого перелёта, стюардессы делятся простыми секретами. Один из них — всегда иметь под рукой небольшой флакон с увлажняющим маслом для волос, которым можно воспользоваться прямо в самолёте при ощущении сухости.
Перед вылетом полезно сделать питательную маску. Например, нанести кокосовое масло на всю длину, дать ему впитаться около 20 минут, а затем смыть во время душа. Это придаст прядям эластичность и здоровый блеск.
А вот от гелей, лаков и пенок для укладки лучше отказаться — они сильно сушат волосы в условиях низкой влажности в салоне. Ещё одна незаменимая вещь в дорожной косметичке — сухой шампунь.
Он быстро впитывает излишки кожного сала у корней, освежает причёску и добавляет объём, когда нет возможности вымыть голову. Достаточно распылить его на прикорневую зону, слегка помассировать и расчесать волосы.