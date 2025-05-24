Первый узник бастиона: что произошло 24 мая в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга богата событиями и легендами. Каждая дата связана с важными моментами в становлении и развитии этого великого города.

1703: скромное начало Северной столицы

В этот день 1703 года был заложен Домик Петра I — ныне старейшее сооружение города. Появился он неподалеку от крепостных стен и стал первым жилым домом.

Он был срублен солдатами из сосновых бревен и напоминал избу-пятистенку. Состоял дом всего из трех комнат: кабинета, столовой и маленькой спаленки. Петр I мечтал о каменной столице, поэтому наружные стены его нового домика выкрасили «под кирпич». На крыше поместили деревянную мортирку и две бомбы с «горящим пламенем», в знак того, что здесь живет «бомбардирский капитан».

Домик Петра и по сей день стоит на Петроградской стороне, на бывшем Березовом острове, как символ скромного начала великого города.

1708: история Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости началось строительство Трубецкого бастиона. Петр I так писал об этом Меншикову:

«Вчерашнего дня болварок Трубецкого зачали бутить и первый камень после предика зело изряднова положил господин Яворский (Стефан митрополит)».

Надзор за строительством осуществлял князь Юрий Трубецкой, именем которого и назвали бастион. Сначала он был деревянным, а в 1709 году уже стал каменным с двухъярусными казематами.

Бастион на юго-западной стороне крепости стал знаменит благодаря находившейся здесь Трубецкой тюрьмы,а первым заключенным стал сын Петра I Алексей, который вскоре умер.

1800: вопреки воле императора

Весь Санкт-Петербург прощается с генералиссимусом Суворовым. Император не жаловал Александра Васильевича и приказал его хоронить с фельдмаршальскими почестями, то есть рангом ниже, а в «Петербургских ведомостях» о смерти Суворова даже не обмолвились.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», одна из жительниц Петербурга, очевидец похорон вспоминала:

«…когда отпевание Суворова было окончено, следовало отнести гроб наверх, однако лестница, которая вела туда — оказалась узкой. Старались обойти это неудобство, но гренадеры, служившие под начальством Суворова, взяли гроб, поставили его себе на головы и, воскликнув, «Суворов везде пройдет!», отнесли его в назначенное место».

1944: троллейбус как символ жизни

После 29-месячного перерыва в Ленинграде было возобновлено троллейбусное движение. 25 мая «Ленинградская правда» напечатала:

«После 32-месячного перерыва, вчера 24 мая в Ленинграде возобновилось движение троллейбусов. В полдень вышли на линию машины 4-го маршрута: Сызранская ул. — Адмиралтейство».

Это событие стало символом возрождения города после тяжелых лет блокады.

2003: легенда Васильевского острова

К 300-летию Петербурга, на 7-й линии Васильевского острова, недалеко от станции метро «Василеостровская», был открыт памятник канониру Василию Дмитриевичу Корчмину — кавалеру Ордена Святого Александра Невского.

Одна из легенд гласит, что благодаря именно ему получил свое имя Васильевский остров. Канонир командовал на Стрелке будущего Васильевского острова бомбардирской ротой, обороняя Санкт-Петербург от набегов шведов. Петр I, который руководил боями, посылал поручику указующие депеши, которые начинались неизменно так: «Василию – на остров».