Главные запреты в Петербурге на Рождество

Рождество — это время чудес и удивительных традиций, каждая из которых несет особый смысл. Одна из самых необычных легенд гласит, что в эту ночь животные получают способность говорить. Однако слушать их разговоры категорически запрещено.

Огонь свечи в окне символизирует свет, которым Мария и Иосиф были встречены перед рождением Иисуса. Поэтому очень важно оставить хотя бы одну свечу горящей в доме.

В Петербурге существует множество интересных запретов. Например, нельзя дарить друзьям и родственникам ножи или ножницы, потому что это может привести к ссорам и разрывам отношений. Также избегайте упаковки подарков в желтую бумагу, ведь она ассоциируется с несчастьем.

Есть и другие интересные рождественские табу. Так, в Петербурге не рекомендуется садиться за праздничный стол до появления первой звезды. А в рождественскую ночь старайтесь не ставить свою обувь слишком далеко от обуви вашего партнера, иначе возможны разногласия.

Кроме того, на Рождество не следует надевать новую обувь и темную одежду — это плохая примета. Также нельзя переворачивать матрас, на котором вы спите, заниматься рукоделием (чтобы избежать болезней и рождения слепых детей) и убирать или выносить мусор.

Все праздничные украшения можно снять только на двенадцатую ночь после Рождества. Делать это раньше — плохая примета. Так что, готовясь к Рождеству, помните обо всех этих приметах и традициях, чтобы ваш праздник был счастливым и радостным!