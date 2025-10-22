Светильники по эскизам художника и мраморный камин: что хранит квартира Бродского, но не поэта

Этот музей — не просто выставка картин, а время и личность.

В самом центре Санкт-Петербурга есть удивительный музей, где можно почувствовать атмосферу эпохи и познакомиться с человеком, которого мало кто знает.

Этот дом — квартира Исаака Бродского, талантливого художника, который жил здесь почти двадцать лет. Расположен он в историческом здании на площади Искусств, рядом с Михайловским театром.

Дом построили в начале XIX века для известного генерала Голищева-Кутузова. В течение 15 лет, до 1939 года здесь жил Бродский, а теперь в этом месте — настоящий музей.

Немного биографии

Бродский родился в Бердянске, а учился в Петербурге в Академии художеств. Художник побывал в Испании, Италии, Франции, где писал пейзажи.

Их называли «ажурными» — лёгкими, тонкими, словно сплетёнными из света и воздуха. А Репин считал Бродского своим любимым учеником.

Исаак перенял от великого художника традицию «творческих четвергов» и устраивал такие вечера в своей квартире.

Удивительная квартира художника

Когда заходишь в музей, первое впечатление — будто время в нем остановилось. Внутри ничего не изменилось с тех пор, как там жил художник.

Полы, панели, окна — всё оригинальное и хорошо сохранившееся. Есть даже черный с оранжевыми прожилками мраморный камин и полочка из того же мрамора.

Весь декор — подлинный, всё, что здесь находится, принадлежало художнику. А светильники, сделанные по его эскизам, до сих пор висят на потолке.

Музейная коллекция

Самое удивительное — это коллекция картин Исаака Израилевича. Он собрал около тысячи произведений известных русских художников: Репина, Левитана, Айвазовского, Сурикова и других.

В музее есть настоящая художественная сокровищница.

Бродский был не только художником. Он увлекался музыкой, играл на рояле и гармони. В молодости мечтал стать скрипачом, часто посещал Ленинградскую филармонию.

В музейной квартире есть и мастерская, где он писал свои работы. Там сохранился мольберт, кисти, палитра.

Художественная и революционная Россия

Бродский — не только художник, он мастер политической живописи. Он быстро нашел себя после революции.

На стенах квартиры много полотен на революционную тему. Например, «Ленин в Смольном» и «Ленин на фоне Кремля».

Есть и портрет Сталина, и работа о «кровавом воскресенье» 1905 года. Самая масштабная — картина «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна».

Её долго держали за решёткой, потому что некоторые фигуры на ней были признаны врагами народа.

Исаак Бродский был не только художником, но и директором Академии художеств. Он много делал для сохранения русских художественных традиций.