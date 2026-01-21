Сюрприз в кошельке: в каких случаях перевод петербуржцев в банке могут заморозить без предупреждения

Перечень оснований, по которым кредитные организации могут приостановить переводы денежных средств, был расширен, о чём недавно сообщили представители прокуратуры Санкт-Петербурга.

Теперь возможность блокирования распространяется на ряд новых ситуаций, связанных с современной цифровой средой.

Ключевой новостью стало то, что переводы могут быть заморожены, если клиент впервые осуществляет их через нового интернет-провайдера.

Банкам также дано право приостанавливать операции, когда человек использует сторонние приложения, скрывающие информацию о сессиях — то есть данные о том, как и когда была проведена операция.

Если при совершении операции клиент сменил сим-карту, а принадлежность номера новому владельцу ещё не была подтверждена банком, это также может послужить причиной временной остановки перевода.

Под особое внимание подпадают случаи, когда переводятся значительные суммы на цифровую карту.

В частности, банк вправе заморозить средства, если в течение суток после исполнения перевода на цифровую карту сумма превысила 100 тысяч рублей.

Кроме того, если человек сначала переводит крупную сумму между собственными счетами, а затем направляет деньги третьему лицу, банк также может принять решение о приостановке операции.

Обновлённые правила призваны повысить уровень защиты от мошеннических действий и минимизировать риски, связанные с несанкционированным доступом к банковским счетам.

Гражданам советуют проявлять внимание к деталям при совершении переводов и заранее предупреждать кредитную организацию о смене номера, чтобы избежать заморозки средств.

