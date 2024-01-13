Так готовят овощной салат в Китае: к огурцам и помидорам добавляют вот что

Если вы устали от банального овощного салата, то попробуйте этот китайский рецепт. Помимо огурцов и помидоров, в него кладут редьку и дайкон. Так блюдо становится еще сытнее и приобретает многогранный вкус.

Вам понадобятся:

редька — ¼ шт.,

дайкон — ½ шт.,

огурец — 1 шт.,

томаты — 2 шт.,

лимонный сок — 1 ч. л.,

петрушка — 4–5 веточек,

специи и масло — по вкусу.

Все компоненты нарежьте соломкой, а помидоры мелко порубите. Смешайте овощи в глубокой миске, заправьте их маслом и сбрызнете соком лимона. Добавьте ваши любимые специи, тщательно перемешайте компоненты и подавайте салат к столу, советует портал «Аймкук».

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