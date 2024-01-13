Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Так готовят овощной салат в Китае: к огурцам и помидорам добавляют вот что

Так готовят овощной салат в Китае: к огурцам и помидорам добавляют вот что
Китайский овощной салат

Блюдо становится в разы вкуснее.

Если вы устали от банального овощного салата, то попробуйте этот китайский рецепт. Помимо огурцов и помидоров, в него кладут редьку и дайкон. Так блюдо становится еще сытнее и приобретает многогранный вкус.

Вам понадобятся:

  • редька — ¼ шт.,
  • дайкон — ½ шт.,
  • огурец — 1 шт.,
  • томаты — 2 шт.,
  • лимонный сок — 1 ч. л.,
  • петрушка — 4–5 веточек,
  • специи и масло — по вкусу.

Все компоненты нарежьте соломкой, а помидоры мелко порубите. Смешайте овощи в глубокой миске, заправьте их маслом и сбрызнете соком лимона. Добавьте ваши любимые специи, тщательно перемешайте компоненты и подавайте салат к столу, советует портал «Аймкук».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
13 января 2024 08:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».