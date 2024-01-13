Так готовят овощной салат в Китае: к огурцам и помидорам добавляют вот что

Если вы устали от банального овощного салата, то попробуйте этот китайский рецепт. Помимо огурцов и помидоров, в него кладут редьку и дайкон. Так блюдо становится еще сытнее и приобретает многогранный вкус.
Вам понадобятся:
- редька — ¼ шт.,
- дайкон — ½ шт.,
- огурец — 1 шт.,
- томаты — 2 шт.,
- лимонный сок — 1 ч. л.,
- петрушка — 4–5 веточек,
- специи и масло — по вкусу.
Все компоненты нарежьте соломкой, а помидоры мелко порубите. Смешайте овощи в глубокой миске, заправьте их маслом и сбрызнете соком лимона. Добавьте ваши любимые специи, тщательно перемешайте компоненты и подавайте салат к столу, советует портал «Аймкук».
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com