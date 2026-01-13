Городовой / Полезное / Так вкусно, что ломают кирпичи руками: что едят российские спецназовцы - меню потрясное, сам бы так питался
Так вкусно, что ломают кирпичи руками: что едят российские спецназовцы - меню потрясное, сам бы так питался

Опубликовано: 13 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
рацион спецназа
Так вкусно, что ломают кирпичи руками: что едят российские спецназовцы - меню потрясное, сам бы так питался
Фото: Городовой.ру

Понятно, откуда у них столько молодецкой силушки.

Рацион для бойцов специальных подразделений российской армии стал легче и питательнее. В войска начали поступать новые малогабаритные пайки, разработанные для десантников, морской пехоты и спецназа.

Их основное преимущество — компактность. Вес сократился на 450 граммов, что составляет почти треть от прежней нормы, при этом калорийность осталась высокой.

Состав рациона пересмотрели, сделав акцент на быстрых углеводах для мгновенного восполнения энергии. Среди нововведений — шоколадно-ореховая паста, фруктовая палочка вместо пюре и сухой молочный напиток.

Существенно расширился выбор основных блюд: теперь в набор входят консервы «Плов с говядиной», «Макароны по-флотски», «Каша гречневая с печенью», тушёное мясо птицы и другие варианты.

Питание для военнослужащих теперь дифференцировано в зависимости от задач и региона выполнения. Например, для действий в горах или Арктике разработаны специальные пайки с повышенной энергетической ценностью, учитывающие экстремальные температуры и нагрузки.

Также обновлён бортовой рацион для лётного состава, который по комплектации и упаковке приближен к питанию в гражданской авиации.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
