Такое варенье даже для пирожков не годится: если заметите эти признаки, отправляйте в мусорку

У многих дома банки варенья стоят чуть ли не годами. И не всегда понятно, насколько продукт безопасен. Оказывается, есть два нюанса, о которых забывают немало хозяек.

Однозначно не стоит есть варенье, на котором появилась плесень. Даже если она находится на поверхности, микотоксины могут легко проникнуть в толщу продукта, что чревато отравлением. Но есть еще один менее очевидный признак.

Присмотритесь к цвету лакомства. Любые изменения оттенка говорят о том, что продукт уже начал портиться. Неважно, потемнело варенье или посветлело, его необходимо выбросить. То же самое касается любых вкусовых изменений, отмечает портал «Доктор Питер».

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