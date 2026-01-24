Городовой / Город / Тайна исчезновения: почему бывшая хранительница Эрмитажа ушла в зимний туман Петербурга
Тайна исчезновения: почему бывшая хранительница Эрмитажа ушла в зимний туман Петербурга

Опубликовано: 24 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov

С конца декабря 2025 года в Приморском районе Санкт-Петербурга продолжаются поиски 80-летней женщины, которая практически всю жизнь проработала в Эрмитаже.

Местные жители отмечают, что она проживала в доме на улице Савушкина, но уже почти месяц не выходит на связь. Последний разговор с ней состоялся 26 декабря, а через три дня телефоны перестали отвечать, сообщает Neva.Today.

Перед своим исчезновением пожилая петербурженка была уволена из Эрмитажа, где провела долгие годы трудовой деятельности.

По мнению многих соседей, это могло стать для неё серьёзным испытанием. Сведения о женщине и её пропаже широко обсуждаются среди жителей района, однако никто не решается вскрыть её квартиру без оформления заявления на бумаге.

Работники Эрмитажа неоднократно обращались в полицию, подавая электронные заявления. Тем не менее действий по вскрытию квартиры пока не предпринято. Ситуация вызывает обеспокоенность среди знакомых исчезнувшей.

Жители также указывают на тот факт, что увольнение совпало с исчезновением пенсионерки, что породило версии о возможной связи между этими событиями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
