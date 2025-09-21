Жизнь композитора была неразрывно связана с Петербургом.

Михаил Иванович Глинка — это русский композитор, который первым создал национальную русскую оперу.

Его «Жизнь за царя» стала настоящей сенсацией, причем настолько, что на премьеру даже сама царская семья пришла послушать.

Если сравнить, то Глинку в музыке можно приравнять к Александру Пушкину в поэзии — оба создали свой «новый язык», понятный и родной всем нам.

Родители, тайны и двойные фамилии

Родился Михаил в дворянской семье, где папа Иван Николаевич Глинка был отставным капитаном.

Мама Евгения Андреевна взяла двойную фамилию после замужества — Глинка-Земелька, в которой аристократия смешалась с деревенской экзотикой.

Интересно, что родители приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Они поженились тайно, несмотря на все семейные протесты.

Первенец родителей Глинки умер во младенчестве. Поэтому после рождения Михаила, его забрала к себе бабушка, чтобы он не повторил судьбу брата.

Бабушка прятала его от любой непогоды, как бесценную драгоценность. Если бы у неё были странички в соцсетях, мама точно поставила бы хайлайты с советами: «Как спрятать внука от ветра и болезней».

Музыкальные первые шаги и школьные проделки

После смерти бабушки воспитанием мальчика занялась мама.

В конце 1817 года родители отправили Михаила в только что открытый Благородный пансион при Главном педагогическом институте в Санкт-Петербурге.

Глинка изучал алгебру и геометрию, зоологию и географию, а также пять языков. Учебу в пансионе молодой человек совмещал с частными занятиями музыкой.

Гувернером у Глинки в то время был поэт Вильгельм Кюхельбекер, который познакомил его с Александром Пушкиным, пишет uznayvse.ru.

Как Глинка стал музыкальной звездой

Поначалу Михаил служил помощником секретаря — это звучит скучно, но всего через несколько лет он решился бросить службу ради музыки.

В 1836 году на сцене Большого театра состоялась премьера его оперы «Жизнь за царя», где Иван Сусанин стал национальным героем.

Император Николай I после премьеры так впечатлился, что подарил композитору кольцо, украшенное бриллиантами — можно сказать, первые комплименты с блеском, пишет 53news.ru.

Потом была опера «Руслан и Людмила» — очень масштабная, но критики ругали декорации, а царская семья сбежала с представления — видимо, решили, что комната была похожа на казармы.

Личная жизнь — не простая мелодия

В семейной жизни у Михаила не всё звучало так гармонично, как в музыке. В 1835 он женился на Марии Ивановой, которая музыку недолюбливала и предпочитала светские забавы.

Ссоры и скандалы стали постоянным аккордом в их быте, а слухи об изменах завершили картину — развелись они лишь спустя несколько лет.

Но сердце Глинки покорила Екатерина Керн — та самая дама, которой Пушкин посвятил знаменитый стих, пишет КП.

Она вдохновила композитора на несколько романсов, став настоящей музой. Однако официальный брак так и не состоялся, и Михаил ушел из жизни холостяком.