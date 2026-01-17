Тайны пряничного искусства и секреты уютных книг: где бесплатно зарядиться вдохновением в Петербурге 17 и 18 января

В Петербурге завершается первая трудовая неделя после продолжительных новогодних каникул. Жителей города в эти выходные ожидает разнообразная культурная программа. В первой половине дня можно присоединиться к прогулке в Полюстровском парке, чтобы понаблюдать за птицами.

Орнитологическая экскурсия начнётся в 10 утра на проспекте Металлистов, 76. Её проведёт экскурсовод Юрий Михайлов, а желающим советуют прихватить бинокль для лучшего обзора пернатых обитателей города. Возможность узнать о видах птиц Петербурга привлекает как взрослых, так и детей.

Любителям творческих занятий стоит обратить внимание на события в подростково-молодёжном клубе «Ровесник» на улице Маршала Блюхера, 14. В этот день здесь состоятся мастер-классы по изобразительному искусству и дизайну, открытые для всех в возрасте от 14 до 35 лет. Участники смогут попробовать работу с акварелью, гуашью, пастелью, карандашами, освоить мраморирование и бумажное моделирование.

Занятия в клубе стартуют в 18 часов. Каждый сможет выбрать интересную технику и поэкспериментировать с разными материалами. Курсы подходят для начинающих и тех, кто уже знаком с художественными приёмами.

Тем, кто интересуется историей костюма и кино, предлагается посетить лекцию в библиотеке «Охта-8» на Большеохтинском проспекте, 8. Искусствовед Екатерина Бычкова расскажет о значении головных уборов для раскрытия характера персонажей в различных фильмах.

Во время встречи будет подробно объяснено, почему федора неотделима от Индианы Джонса, а Чаплин ассоциируется с котелком, а также какое место в культуре заняли кепки-восьмиклинки в «Острых козырьках».

Также в библиотеке имени Лермонтова на Литейном проспекте, 19, организуют обсуждение современной «уютной литературы». Гости смогут узнать различия между хилинг-литературой, кози-фикшн и филгуд-романами.

«Мы поговорим о том, почему в этих книгах часты деревенские мотивы, сцены домашней кулинарии, и как подобные произведения помогают читателю почувствовать поддержку», — отметила координатор читательского клуба.

В завершение встречи каждый получит подборку книг для неспешного чтения по вечерам. Тем временем театральный клуб соберёт участников в библиотеке на набережной реки Карповки, 28. Центральной темой станет разбор текстов Аристотеля: совместные чтения, обсуждение сюжетных перипетий, образов героев и их взаимодействий.

Особое внимание уделят особенностям трагедии и комедии, а также рассмотрят, как эти элементы сохраняются в классических текстах и появляются в современности.

Для любителей создания сладких сувениров пройдёт мастер-класс по росписи имбирного пряника в форме снежинки. Мероприятие состоится в библиотечно-культурном центре «Батискаф» на улице Флотская, 5. Участникам подробно объяснят, как пользоваться кондитерским мешком, кистями и сочетать цвета для создания собственного праздничного пряника.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».