Петербурженка или туристка: как отличить местных от гостей по макияжу, скорости и любви к музеям

Существует ли некая особенность, по которой можно безошибочно отличить коренных петербуржцев от туристов?

Оказывается, отличительные особенности у петербуржцев есть. Про них рассказала блогер Софья@ПетербургиЯ, сама причисляющая себя к «понаехавшим».

Внешний вид: естественность против «образа»

«Туристы в последнее время стараются одеться поудобнее. Если раньше это были «наряды», то сегодня девушки и женщины стали одеваться проще: и в плане дороговизны, и в плане «образа», — отмечает автор.

Единственное, что отличает петербурженок — это макияж:

«Петербурженки в принципе не любят краситься».

При этом автор признает, что даже минимальный макияж («тушь, румяна и блеск») помогает «открыть глаза» и придать образу яркости.

«Скорость» движения: спешка туриста против неторопливости горожанина

«Туристы они всегда при деле, то есть знают куда сейчас идут и делают это быстро», —наблюдает автор.

Местные же жители, напротив, «редко, когда спешат».

Единственное исключение — утренняя спешка студентов на эскалаторе в метро. В остальном, петербуржцы «уходят в себя» и четко идут по своему маршруту, что позволяет легко отличить их от туристов, «приехавших в отпуск».

Театр и музеи: редкие гости или постоянные зрители?

Сами петербуржцы не слишком часто ходят по театрам. У них работа, дом, семья.

Та же история и с музеями:

«Спроси петербуржца (не пенсионера), когда он был в Эрмитаже? Давно!».

Особая «петербурженка»?

Миф о каких-то особенных петербурженках — не более чем выдумка.

Однако, иногда в театрах можно сразу узнать петербуржцев. По стилю, по речи, по умению "себя подать".

Кстати, способы отличить петербуржцев от туристов ранее описал канал "Вместе по Питеру".

Однако, мнения сильно разнятся. Один петербуржец пишет:

«Одежда в Питере сильно зависит от погоды предпочитаю многослойность жарко разделся холодно оделся: кроссовки джинсы, футболка, сверху кашемировый свитер, куртка, дождевик и рюкзак».

Есть и неожиданное замечание, которое вполне может обидеть местных жительниц:

“Забавно. Вообще-то, петербурженку легко узнать по неистребимому налету провинциальности. Такой уж город. Сплошь потомки понаехов. Одно их убогое “парадное” чего стоит”.

Третий комментарий гласит: