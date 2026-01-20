«Я рожала и училась, а мне говорят — стаж ноль»: вот почему пенсионный закон — это головоломка, которая стирает годы жизни петербуржцев

В жизни многих петербуржцев, посвятивших себя дому и воспитанию детей, возникает горькое недоумение: годы учебы и материнства, кажется, стерты из государственной отчетности.

Фраза «Я училась, детей рожала, а мне говорят — стажа нет!» отражает глубокое чувство несправедливости.

Однако пенсионное законодательство оперирует строгой, хоть и сложной, логикой, где смешиваются понятия “Право на пенсию” и “Расчет размера пенсии”.

Ключ, который не подходит к двери: частный случай

Рассмотрим типичную ситуацию на примере условной Галины Петровны. В 2018 году, получив инвалидность 3 группы, она обратилась за страховой пенсией.

На столе инспектора оказались диплом техникума (период учебы с 1978 по 1980 год), свидетельства о рождении детей (1986 и 1992 годы) и — ключевая проблема — трудовая книжка, отмеченная полной пустотой.

Официально трудовой деятельности не велось.

Именно здесь захлопнулась первая и самая главная дверь — право на назначение страховой пенсии. Для получения права на страховую пенсию (в отличие от меньшей социальной) необходимо находиться в системе страхования.

Закон № 400-ФЗ настаивает: в страховой стаж включаются только периоды работы, за которые уплачивались взносы.

“Нестраховые периоды”: принцип прицепного вагона

Периоды, связанные с уходом за детьми или службой в армии, считаются “нестраховыми”. Они засчитываются в стаж только при наличии “золотого” условия: им должны предшествовать или следовать периоды работы.

Проще говоря, формула “Работала → Декрет → Работала” работает, а “Не работала → Декрет → Не работала” — нет.

У Галины Петровны отсутствовали “рабочие” скобки по бокам от декретных отпусков, и периоды ухода за детьми “сгорали” для определения права.

Советский стаж и роковое условие техникума

Грамотный человек может возразить, ссылаясь на советское прошлое:

“В СССР учеба засчитывалась в стаж!”.

Это утверждение верно лишь наполовину. Согласно Положению № 590 от 1972 года, учеба в техникумах и ВУЗах входила в стаж, но:

“Там было маленькое, но роковое условие. Учеба засчитывалась только тогда, когда до поступления в учебное заведение человек уже работал рабочим, служащим или служил в армии”.

Галина Петровна поступила в техникум сразу после школы. Отсутствие стажа до учебы аннулировало этот период и для советского законодательства.

Финал первой части: Права нет

Поскольку нет ни одного дня страхового стажа, ни учеба, ни дети не могут быть “прицеплены” к работе. Следовательно, право на страховую пенсию не возникает — ей могут предложить только социальную пенсию, назначаемую по иным правилам.

Математика расчета пенсии не начинается, так как нет самого объекта расчета — права.

Когда учеба влияет на кошелек: открытие “Пункта 4”

Ситуация кардинально меняется, стоит представить, что Галина Петровна проработала бы хотя бы один месяц после техникума. Появился бы “страховой фундамент”.

Периоды ухода за детьми немедленно “оживают” и включаются в стаж, дверь в систему открывается. И вот тогда начинается обсуждение “Расчета размера пенсии”, где действуют куда более лояльные законы, в частности, Закон № 173-ФЗ (статья 30).

Этот закон предлагает выбор между двумя путями для расчета пенсии за периоды до 2002 года:

Путь №1 (Пункт 3): Расчет привязан к средней зарплате. Его минус — учеба в техникумах и ВУЗах сюда “вообще не включается”. Этот вариант выгоден тем, у кого была высокая зарплата.

Путь №2 (Пункт 4): Это “спасательный круг”. Он разрешает включать в “Общий трудовой стаж” практически все: учебу в училищах, аспирантуру, курсы повышения квалификации и уход за детьми (до 3 лет). И самое важное — для расчета по этому пункту не требуется работать до поступления в техникум.

Если бы Галина Петровна имела право на пенсию, ее учеба (1978-1980) вошла бы в формулу по “Пункту 4”, увеличивая коэффициент.

Дети: стаж или баллы?

В гипотетической ситуации, когда право на пенсию уже есть, периоды ухода за детьми (1986 и 1992 года) также дают выбор. Можно оставить их в общем стаже (Вариант А) или заменить на пенсионные баллы (Вариант Б).

Для матерей двоих и более детей замена на баллы почти всегда выгоднее, так как “За 2-го ребенка - уже 3.6 балла за год”, что существеннее увеличивает итоговую сумму в рублях.

Смена парадигм: СССР против России

Сложность законодательства объясняется сменой эпох. В СССР пенсия была наградой за труд — “Нет труда - нет пенсии”. В современной России она — Страхование — “Нет взносов - нет пенсии”.

Попытка соединить эти два разных принципа породила настоящую головоломку для граждан.

Главный вывод прост: для входа в систему страховой пенсии необходим минимальный рабочий стаж. Без него советский техникум и годы ухода за детьми остаются лишь приятными воспоминаниями, а не формулами для расчета выплат.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.