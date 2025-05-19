Технологии или экономия: почему в самолете больше не раздают конфеты при взлете и посадке

Традиция есть карамельки во время полета ушла в прошлое, хотя ее необходимость никуда не исчезла.

Когда в руки попадает мятная карамелька или знаменитые леденцы под названием «Взлетные», сразу же всплывают воспоминания о путешествии, ведь именно их раньше раздавали пассажирам в самолетах перед взлетом и посадкой. Это традиция существовала вплоть до 2010 года, но резко ушла в забвение.

Почему же так случилось, ведь это не простой бонус от авиакомпании, она имела вполне практичную причину. Благодаря этому простому решению, пассажиры чувствуют себя лучше при взлете и посадке, и у них не закладывает уши. Что же произошло с традиционным презентом?

Зачем вообще дарят конфеты в самолете?

Когда самолет набирает высоту, давление воздуха в салоне меняется — оно падает, ведь на большой высоте воздух разреженнее. Наши уши при этом могут «закладываться» — возникает неприятное ощущение, похожее на заложенность при простуде. Это происходит из-за разницы давления внутри среднего уха и наружного воздуха. Чтобы уравнять давление, нужно часто глотать, тогда открываются евстахиевы трубы, и давление тренируется.

Леденцы и конфеты стимулируют слюноотделение, и люди чаще глотают. Поэтому стюардессы раздавали их именно перед взлетом и посадкой — в те моменты, когда перепады давления были очень резкими. Пассажиры почувствовали себя более комфортно, к тому же для многих это был небольшой способ развлечься и расслабиться в стрессовой ситуации, у многих в этот момент развивается аэрофобия.

Почему конфеты перестали раздавать?

Современные самолеты стали «умнее», некоторые из них оснащены источниками переменного тока, которые лучше регулируют давление в салоне. Благодаря этому перепады стали менее резкими, и уши пассажиров закладывались гораздо реже, передает Рамблер. Однако есть и другие обстоятельства, которые привели к тому, что стюардессы перестали раздавать конфеты, и она весьма банальна.

Экономика и организация

Обычно авиакомпании выделяли отдельный бюджет на покупку леденцов, но он часто выходил за рамки. Закупались леденцы из расчета — 4 конфеты на 1 пассажира, то есть 2 при взлете и 2 при посадке. Некоторые пассажиры брали конфет больше положенного, особенно в начале салона, и к хвосту у стюардессы уже ничего не оставалось. Это вызывало конфликты и недовольство.

Сначало вводили ограничения — не более четырех конфет на человека. Но контролировать это было сложно, процесс раздачи занимал много времени у персонала самолета и отвлекало бортпроводников от других дел. В итоге многие авиакомпании просто отказались от этой традиции.

Что делать пассажирам, если уши все же закладывают?

Если вы боитесь неприятных ощущений при взлете и посадке, лучше заранее возьмите с собой леденцы или карамель. Они не занимают много места и действительно помогают. Рассасывайте конфету с самого начала движения самолета и к моменту взлета глотательные движения будут активными, и вам будет комфортно.

Кроме того, можно применять простые приемы: часто глотать, жевать жвачку или даже просто открывать рот и имитировать зевоту.