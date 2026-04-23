Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России

Чем ближе майские праздники, тем больше россиян интересует, какой будет погода. Во многих регионах после устойчивого тепла вновь вернулись холода, местами выпал снег. Прогнозы на май, которые так волнуют граждан, Гидрометцентр России уже опубликовал.
По предварительному прогнозу на май 2026 года аномалий и особых сюрпризов от погоды не ожидается. Последний весенний месяц будет, согласно прогнозу синоптиков, близок к климатической норме, но без температурных качелей не обойдется.
Где май будет особенно холодным
Самым суровым май обещает стать для жителей Урала, Приволжья, большей части Северо-Западного округа, в Якутии. Здесь майские температуры на текущий год прогнозируют ниже обычных.
Где май будет особенно теплым
Теплее, чем в другие годы, в этом мае будет: в Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Центральной России.
Осадки
Засушливым май будет, неожиданно, для жителей Ленинградской области и Карелии. А также сухая погода установится на востоке Северо-Запада, на юге и востоке Северного Кавказа, в южных регионах Приволжья и Сибири, на севере Урала и на Таймыре.
Напротив, обильные, частые дожди ожидаются в Мурманской области, на юге Дальнего Востока и севере Якутии.
Прогноз погоды на май в Москве и Петербурге
Москва. Температура в столице ожидается выше климатической нормы в среднем на 5 градусов. Днём - до +20...+22C, с похолоданием ночью.
Санкт-Петербург. Днём +9...+14C, что укладывается в климатическую норму.
Выпадет ли снег в мае и в частности на майские праздники, как было в прошлом году, волнует многих россиян. По предварительному прогнозу обильного снегопада не будет. Однако «черемуховые» холода, возвратные заморозки и кратковременный мокрый снег удивлять не должны. При этом синоптики подчеркивают, что точный прогноз на май дать невозможно, пишет Ура.ру.
