Теперь из Пулково — в Андижан: авиакомпания Uzbekistan Airways открыла новые рейсы

Uzbekistan Airways начинает выполнять регулярные рейсы между Андижаном и Санкт-Петербургом. Новое авиасообщение стартует с рейсами дважды в неделю — каждый понедельник и среду.
Самолет будет отправляться из Петербурга в 15:05 и прибывать в Андижан в 22:00 по местному времени.
В пресс-службе петербургского аэропорта сообщили, что авиаперевозчик занимает одну из лидирующих позиций среди зарубежных компаний, работающих в Пулково.
Помимо нового направления, пассажирам доступны путешествия на самолетах Uzbekistan Airways из Санкт-Петербурга в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган и другие города Узбекистана.
Андижан — древний город на территории Узбекистана, ранее являвшийся значимой точкой караванного пути, соединявшего разные регионы Азии.
Ранее сообщалось, что с 2 ноября из Петербурга можно будет вылететь прямыми авиарейсами на Кубу и в Венесуэлу.