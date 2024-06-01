Теперь не лапша и вареные яйца: что едят россияне в поездах

Россия — огромная страна, поэтому путешествие на поезде может быть довольно длительным. Например, минимальное время в пути от Москвы до Владивостока составит целых 6 дней 11 часов 30 минут. За такое время вагон для пассажиров становится временным домом. И люди пытаются обустроить в нем быт так, как умеют. Это касается и кухни.

Как было раньше

Культура питания в российских поездах долгое время имела свою специфику. Еще пять лет назад никто не удивлялся, услышав треск скорлупы вареных яиц или запах заваривающейся лапши быстрого приготовления. Другим обязательным атрибутом железнодорожного путешествия была курица в фольге. Однако сегодня большинство пассажиров изменили свои пищевые привычки.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Что едят теперь

Недавнее исследование показало, что предпочтения многих россиян в еде в поездах уже не те, что прежде. 16% путешественников берут с собой в дорогу только предварительно приготовленные дома бутерброды. 12% опрошенных предпочитают обходиться сладостями и чаем, купленным у проводника.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Однако традиционные лакомства пока еще не совсем канули в Лету. Четвертое и пятое места по популярности заняли курица и вареные яйца. За них проголосовали 11 и 10% участников исследования соответственно.

Главным конкурентом яиц стал фастфуд. Его также выбрали 10% туристов.

Куда меньше привлекают россиян овощи и фрукты и чипсы. Покупать еду в вагоне-ресторане или брать билет с питанием готовы 6% опрошенных. А вот молочные продукты пакует с собой всего 1% россиян. Таковы данные исследования сервиса «Туту.ру». В нем приняли участие 1600 человек.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Чтобы путешествовать с комфортом важно не только запастись съестным, но и забронировать удобное место. Чтобы не пришлось трястись на боковушке или у туалета, билеты стоит бронировать заранее. Тем более, что на сайте РЖД в связи с повышенным спросом могут возникать неполадки. Об этом «Городовой» писал ранее.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press