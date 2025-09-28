Городовой / Общество / Тещин уголок: зачем в петербургских хрущевках строили отдельную комнату без окон
Тещин уголок: зачем в петербургских хрущевках строили отдельную комнату без окон

Опубликовано: 28 сентября 2025 12:00
тещина комната
Тещин уголок: зачем в петербургских хрущевках строили отдельную комнату без окон
Фото: Городовой.ру

Конечно, это народное обозначение для них.

Советская застройка хранит множество бытовых загадок, и одна из них — так называемая «тёщина комната». Это маленькое помещение без окон, которое встречается во многих квартирах-хрущёвках и брежневках. Название придумал народ: мол, для тёщи — отдельная клетушка.

На деле всё оказалось куда прозаичнее. Эти крохотные комнаты проектировались как кладовки или гардеробные. В тесных квартирах они спасали от хаоса: туда убирали зимние шубы, складировали банки с соленьями, ставили старую мебель, держали книги и бытовую технику, отмечает Литрес.

Но жильцы быстро нашли и другое применение. В семьях с детьми там обустраивали место для колыбели — тихо и уединённо. Некоторые делали мини-кабинет, библиотеку или даже бар. Курильщики превращали кладовку в тайную курилку, а умельцы — в мастерскую. Иногда в таких «комнатах» даже ночевали гости.

Со временем вместе с новыми планировками исчезли и эти помещения: кладовки заменили встроенные шкафы и гардеробные. Но само название «тёщина комната» прижилось, и до сих пор вызывает улыбку — как напоминание о том, что в советском быту лишнего пространства не было, и даже крошечный закуток становился важной частью жизни.

Игорь Мустафин
