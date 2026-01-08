Точка в череде ЧП: в Ленобласти ликвидированы все аварии на ТЭК

Все аварийные ситуации, зафиксированные на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ленинградской области с начала года, были ликвидированы специалистами сетевых организаций в установленные сроки.
На данный момент в регионе не выявлено серьёзных происшествий на объектах, снабжающих теплом, газом и электричеством, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Такую информацию распространили представители администрации области.
В первой половине года перебои с подачей электричества, по словам Сергея Морозова, возглавляющего комитет по топливно-энергетическому комплексу, связывались с существенным превышением согласованной и оплаченной мощности среди потребителей. Морозов уточнил:
«Поставщики энергоресурсов продолжат инвентаризацию фактического и оплаченного потребления электроэнергии.
При выявлении превышения мощности для таких пользователей будут вводиться ограничения — до тех пор, пока не будет оформлена необходимая потребность в установленном порядке».
По информации, предоставленной пресс-службой, к возникновению аварий в сетях также привели неблагоприятные погодные условия.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».