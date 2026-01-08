Городовой / Город / Точка в череде ЧП: в Ленобласти ликвидированы все аварии на ТЭК
Точка в череде ЧП: в Ленобласти ликвидированы все аварии на ТЭК

Опубликовано: 8 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Сроки восстановления не были нарушены.

Все аварийные ситуации, зафиксированные на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ленинградской области с начала года, были ликвидированы специалистами сетевых организаций в установленные сроки.

На данный момент в регионе не выявлено серьёзных происшествий на объектах, снабжающих теплом, газом и электричеством, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Такую информацию распространили представители администрации области.

В первой половине года перебои с подачей электричества, по словам Сергея Морозова, возглавляющего комитет по топливно-энергетическому комплексу, связывались с существенным превышением согласованной и оплаченной мощности среди потребителей. Морозов уточнил:

«Поставщики энергоресурсов продолжат инвентаризацию фактического и оплаченного потребления электроэнергии.
При выявлении превышения мощности для таких пользователей будут вводиться ограничения — до тех пор, пока не будет оформлена необходимая потребность в установленном порядке».

По информации, предоставленной пресс-службой, к возникновению аварий в сетях также привели неблагоприятные погодные условия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
