До сих пор светит: где найти старейший действующий маяк в Петербурге

История в действии — именно так можно охарактеризовать Маяк Толбухин, один из старейших и самых знаковых маяков России.

Он расположен на каменистом островке у оконечности острова Котлин, на Колтинской косе в Финском заливе.

Более трех веков его свет указывает путь судам, направляющимся к Кронштадту и Петербургскому морскому каналу, обеспечивая безопасность мореплавания на подступах к Северной столице. Этот маяк — не просто навигационный объект, но и символ стойкости и верности долгу.

Петровский замысел: рождение Котлинского маяка

История маяка началась по указу Петра I — именно он распорядился о его создании.

Строительство было завершено 17 августа 1719 года под руководством капитана I-го ранга Эдварда Лейна. Изначально это была деревянная башня, получившая название Котлинский маяк.

В 1736 году маяк был переименован в честь полковника Федота Семеновича Толбухина — героя обороны Кронштадта, разбившего шведский десант на Котлинской косе в 1705 году.

Каменный страж: строительство и модернизация XIX века

Деревянная конструкция требовала постоянного ремонта и обновления.

Строительство каменного маяка началось только в начале XIX века. Проект разработал гидрограф Леонтий Васильевич Спафарьев, а утвердил главный зодчий морского ведомства Адриян Захаров.

В 1809–1810 годах на островке появилась кирпичная коническая башня высотой около 30 метров с катоптрическим осветительным аппаратом. Вокруг башни построили одноэтажный дом и баню, а на маяке служили смотритель, денщик и семеро матросов.

Архитектурный облик маяка, созданный Захаровым, сочетал в себе функциональность и эстетику, делая его не только навигационным ориентиром, но и важным элементом морского пейзажа.

Испытание стихией и войной: стойкость Маяка Толбухина

Маяк Толбухин неоднократно подвергался испытаниям стихией. В ночь на 7 ноября 1824 года сильное наводнение нанесло ущерб сооружению, после чего была построена галерея между башней и караульным домом.

В 1833 году дом достроили вторым этажом и соединили с маяком, чтобы защитить персонал во время штормов. Эти меры предосторожности оказались жизненно необходимыми, обеспечивая безопасность команды в экстремальных условиях.

В годы Крымской войны, в октябре 1855 года, маяк выдержал нападение англо-французской эскадры. Команда эвакуировалась, забрав самое ценное оборудование, а после возвращения обнаружила маяк разграбленным и поврежденным.

Как пишет Русское географическое общество, однако уже к концу месяца маяк был восстановлен и продолжил свою службу.

Технический прогресс: от линз Френеля до современных технологий

Техническое оснащение маяка постоянно совершенствовалось.

В 1868 году на маяке установили новый светооптический аппарат — френелевскую линзу 3-го разряда, заказанную у завода братьев Чанс в Англии. Этот аппарат вращался с помощью часового механизма, который требовал перезавода каждые 1 час 25 минут.

Линза обеспечивала более яркое и дальнее свечение, что значительно повысило безопасность судоходства.

«Новые технологии позволили значительно улучшить видимость маяка, что особенно важно в условиях тумана и плохой погоды», — отмечали современники.

В XX веке на маяке были установлены электрические лампы, радиомаяк и другие современные навигационные приборы.

Маяк сегодня: наследие и современность

Сегодня высота огня от уровня моря составляет 29 метров, а дальность видимости — 16 миль. Маяк внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения и вместе с фортами Кронштадта включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Это признание подчеркивает его историческое и культурное значение не только для России, но и для всего мира.

Символ стойкости и верности: значение Маяка Толбухина

Маяк Толбухин — важный элемент навигационной инфраструктуры. Он встречает суда, приходящие в Петербург, стойко зимует среди льдов и продолжает светить, напоминая о славных страницах истории российского флота и города на Неве.

Его свет — это не только путеводная звезда для моряков, но и символ надежды и уверенности в завтрашнем дне.

Как попасть на маяк?

Доступ на сам Толбухин маяк ограничен, так как он находится в действующем состоянии и принадлежит навигационной службе.

Однако можно отправиться на экскурсию по воде, которая включает осмотр маяка снаружи и рассказ о его истории. Такие экскурсии организуются из Санкт-Петербурга, особенно в летний сезон.