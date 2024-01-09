Только не в целлофановом: вот в каком пакете лучше всего хранить хлеб

Практически любой хлеб хранится не так уж долго. Но этот срок можно слегка увеличить. Для этого нужно выбрать правильную упаковку для хранения.
Большинство хозяек либо оставляют хлеб в заводской упаковке, либо перекладывают в целлофановый пакет. Но подобные материалы лишь ускорят порчу. Дело в том, что они не пропускают воздух и создают идеальные условия для образования плесени.
Если хотите, чтобы батон продержался дольше, храните его в бумажном пакете. Также можно использовать тканевые мешочки, отмечает портал «Гастрономъ».
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