Только зря силы тратить: бесполезные весенние работы на даче - толку ноль, один вред

Какие весенние работы в саду можно не делать

Дачники так ждут наступления нового сезона и так рьяно берутся за работы, что довольно быстро устают. Между тем многие дачные хлопоты, которые большинство садоводов считают обязательными, таковыми не являются. Некоторые из них не приносят пользы, а иногда и вредят. Список весенних работ, которые можно смело пропустить, составил эксперт.

Утрамбовывать снег под деревьями. Считается, что плотный слой снега лучше защищает корни от морозов. На самом деле утрамбованный снег быстро превращается в ледяную корку, которая перекрывает доступ воздуха к корням, замедляет прогревание почвы и долго тает.

Разбрасывать удобрения по снегу. Талые воды не уносят питательные вещества в землю, а чаще всего смывают их за пределы участка. Особенно это заметно на участках с уклоном.

Вносить удобрения, пока почва не прогреется. Корни растений в холодной или мёрзлой земле находятся в состоянии покоя и не усваивают питание. Внесённые удобрения либо вымываются дождями, либо оказываются рядом с корнями, когда те только просыпаются, вызывая ожоги.

Белить деревья в апреле. Побелка защищает кору от солнечных ожогов и морозобоин, которые случаются в феврале–марте. К апрелю опасный период уже проходит, и побелка становится просто косметической процедурой.

Снимать укрытия с растений слишком рано. После зимы растения ещё не готовы к резкому солнцу и ночным заморозкам. Раннее снятие укрытий может привести к ожогам и повреждению почек.

Опрыскивать сад до устойчивого плюса. Многие препараты теряют эффективность на холоде. Если после обработки ударит мороз, капли на коре замёрзнут, что может усугубить трещины и повреждения.

Сжигать старую траву и листву. Открытый огонь повреждает верхний плодородный слой почвы, уничтожает полезных насекомых и представляет пожарную опасность. К тому же за костры на участке предусмотрены штрафы.

Перекапывать почву глубоко или в два слоя. Весной земля часто переувлажнена, и глубокая перекопка превращает её в тяжёлые комья, которые после высыхания становятся твёрдыми. Кроме того, на поверхность поднимаются семена сорняков, которые быстро прорастают.

Поливать почву сразу после схода снега. После таяния снега в глубине земли обычно достаточно влаги. Избыточный полив приводит к застою воды, нарушению воздухообмена и угнетению корней.

Выдёргивать все сорняки с корнями. Весной почва ещё рыхлая, и при удалении сорняков легко повредить корни культурных растений. Достаточно слегка разрыхлить землю вокруг них.

Вносить гербициды ранней весной. Химия нарушает работу почвенных микроорганизмов, которые только начинают активную деятельность после зимы, и может повредить молодые, ещё слабые всходы.

Сеять семена или высаживать рассаду в холодную землю. Если почва не прогрелась до +10...+12C, семена не прорастут, а рассада будет болеть. Важнее ориентироваться на температуру грунта, а не воздуха.

Покупать саженцы с распустившимися листьями. У таких растений корни ещё не восстановились после хранения, а листья уже активно испаряют влагу. Саженец может не прижиться или долго болеть.

Обрезать деревья и кусты слишком активно. В период сокодвижения интенсивная обрезка лишает растение запасов питания. Дерево замедляет рост, а урожайность падает.

Конечно, каждый садовод решает для себя, какие работы считать обязательными, а какие нет. Например, в комментариях скептически отнеслись к предложению не бороться с сорняками ранней весной.

"Автор, видимо, сорняки не удалял. Конечно, надо дождаться, пока корни нарастут, земля уплотнится, а потом разрывать полгрядки, чтоб выкопать одуванчик, который из влажной земли легко выдирается".

Другой садовод отметил, что все перечисленные виды работ не выполняет.

