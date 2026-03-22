Томаты летом почти не поливаю: два секрета при уходе за рассадой — засуха потом нипочем

Томаты в теплице нуждаются в тщательном уходе, и один из важнейших этапов - это полив. Между тем не у каждого дачника есть возможность ежедневно приезжать на участок, чтобы обеспечить помидоры влагой. Так хочется, чтобы томаты меньше нуждались в воде и легче переживали жару! Между тем существует способ, который позволит адаптировать томаты под менее комфортные условия. Автор дзен-канала "В саду у Валентинки" рассказала о двух делах, которые нужно сделать с рассадой, чтобы томаты в будущем можно было реже поливать.

Итак, вот два дела, которые нужно выполнить на этапе выращивания рассады, чтобы в будущем облегчить себе уход за растением.

Объемная и глубокая тара

Чтобы томат был жароустойчив и засухоустойчив, ему необходим мощный, крепкий, длинный центральный корень с достаточным боковым ветвлением, а не поверхностная корневая система. Если высадить рассаду в объемную глубокую емкость, то корень будет тянуться вниз и в итоге достигнет размеров, который так необходим для засухоустойчивости.

Отсутствие пикировки

Пикировка изначально была придумана для формирования поверхностной корневой системы, которой будет комфортно сверху, а не в холоде глубоких слоев земли. Для этого центральный корень укорачивают. Это значит, что процедура актуальна лишь для северных районов. Если вы живете в теплом климате, а грунт в теплице обеспечен полезными веществами, то пикировка не обязательна. Она совершенно лишняя для тех, кто не собирается уделять томатному хозяйству много времени.

Таким образом, длинный центральный корень, который не был поврежден пикировкой, будет следовать вглубь за влагой. В нижних слоях он найдет и воду, и питание. А поливать в этом случае достаточно раз в неделю - идеальный вариант для дачника выходного дня.

Ранее "Городовой" рассказывал о дешевом растворе, который поможет забыть о сорняках как минимум до июля.