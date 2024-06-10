Топ-10 регионов России, где живут самые состоятельные семьи: удивитесь, какой на первом месте

Одной из важнейших составляющих роста экономики в стране является финансовое благополучие семей. Эксперты РИА Новости провели исследование и выяснили, в каких городах семьи живут в достатке, а в каких с финансами большие проблемы.
Как проводилась оценка
Оценку проводили, учитывая потенциальный возможный остаток финансов после получения зарплаты и минимальных трат на основании данных Росстата. Предположительно, в семье должно быть два родителя и один или два ребенка.
То есть расчет выглядел следующим образом: складывались две средние зарплаты, а затем из них вычитали прожиточный минимум с учетом количества членов семьи, а также их категории. Дело в том, что прожиточные минимумы у детей и у работающих взрослых — разные.
Какие регионы заняли лидирующие места
В ходе исследования стало ясно, что в среднем у семей остается почти 64.5 тысяч рублей. И есть целых десять регионов, где этот показатель превышается.
Как ни странно, но первое место досталось не столице или Питеру, а Ямало-Ненецкому автономному округу. Здесь у обычной семьи из трех-четырех человек остается чуть больше 141 тысячи рублей.
А вот Москва расположилась на втором месте. Остаток здесь меньше практически на 40 тысяч — составляет 102 тысячи рублей. «Бронзу» забрал Ханты-Мансийский автономный округ с остатком в размере 93.5 тысячи рублей.
На четвертом месте оказалась Сахалинская область — здесь возможный остаток оценили в 89 тысяч. А пятерку лучших замкнул Питер с остатком в размере 87 тысяч рублей.
В топ-10 также вошли:
- 6 место — Магаданская область (82100),
- 7 место — Якутия (71600),
- 8 место — Ненецкий автономный округ (70100),
- 9 место — Чукотский автономный округ (65800),
- 10 место — Красноярский край (65700).
В каких регионах самый маленький возможный остаток
Исследование показало, что есть целых 11 регионов, где остаток не превышает 20 тысяч рублей. Среди них оказались:
- Крым (18200),
- Севастополь (16500),
- Северная Осетия – Алания (16000),
- Псковская область (15600),
- Ивановская область (13700),
- Карачаево-Черкесская Республика (11000),
- Калмыкия (10700),
- Дагестан (10100).
При этом из всех регионов нашлись два, где в месяц у семей остается менее десяти тысяч — это Чеченская Республика с остатком чуть меньше пяти тысяч рублей, а также Республика Ингушетия с остатком менее трех тысяч.
А в Кабардино-Балкарии остаток вообще оказался отрицательным. После подсчетов стало ясно, что семья уходит в минус.
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