Топ-10 регионов России, где живут самые состоятельные семьи: удивитесь, какой на первом месте

Одной из важнейших составляющих роста экономики в стране является финансовое благополучие семей. Эксперты РИА Новости провели исследование и выяснили, в каких городах семьи живут в достатке, а в каких с финансами большие проблемы.

Как проводилась оценка

Оценку проводили, учитывая потенциальный возможный остаток финансов после получения зарплаты и минимальных трат на основании данных Росстата. Предположительно, в семье должно быть два родителя и один или два ребенка.

То есть расчет выглядел следующим образом: складывались две средние зарплаты, а затем из них вычитали прожиточный минимум с учетом количества членов семьи, а также их категории. Дело в том, что прожиточные минимумы у детей и у работающих взрослых — разные.

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Какие регионы заняли лидирующие места

В ходе исследования стало ясно, что в среднем у семей остается почти 64.5 тысяч рублей. И есть целых десять регионов, где этот показатель превышается.

Как ни странно, но первое место досталось не столице или Питеру, а Ямало-Ненецкому автономному округу. Здесь у обычной семьи из трех-четырех человек остается чуть больше 141 тысячи рублей.

А вот Москва расположилась на втором месте. Остаток здесь меньше практически на 40 тысяч — составляет 102 тысячи рублей. «‎Бронзу» забрал Ханты-Мансийский автономный округ с остатком в размере 93.5 тысячи рублей.

На четвертом месте оказалась Сахалинская область — здесь возможный остаток оценили в 89 тысяч. А пятерку лучших замкнул Питер с остатком в размере 87 тысяч рублей.

В топ-10 также вошли:

6 место — Магаданская область (82100),

7 место — Якутия (71600),

8 место — Ненецкий автономный округ (70100),

9 место — Чукотский автономный округ (65800),

10 место — Красноярский край (65700).

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

В каких регионах самый маленький возможный остаток

Исследование показало, что есть целых 11 регионов, где остаток не превышает 20 тысяч рублей. Среди них оказались:

Крым (18200),

Севастополь (16500),

Северная Осетия – Алания (16000),

Псковская область (15600),

Ивановская область (13700),

Карачаево-Черкесская Республика (11000),

Калмыкия (10700),

Дагестан (10100).

При этом из всех регионов нашлись два, где в месяц у семей остается менее десяти тысяч — это Чеченская Республика с остатком чуть меньше пяти тысяч рублей, а также Республика Ингушетия с остатком менее трех тысяч.

А в Кабардино-Балкарии остаток вообще оказался отрицательным. После подсчетов стало ясно, что семья уходит в минус.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru