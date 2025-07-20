Топ-менеджеры, курьеры и строители: почему Петербург летом активно ищет работу

Лето 2025-го в Петербурге выдалось не таким уж и спокойным для тех, кто ищет работу. Обычно в разгар отпуска народ расслабляется и меньше думает о смене работы, но в этом году все наоборот.

Почти полмиллиона петербуржцев активно обновляют свои резюме и бегают по сайтам вакансий, пишет Росбалт.

Кто активнее всех ищет работу?

Неожиданно, топ-менеджеры побеждают с приростом активности почти на треть. За ними идут автоспециалисты и сфера стратегии и консалтинга.

Строители, кстати, тоже не сидят сложа руки — их интерес к новым вакансиям вырос на 23%.

Работодатели меняют подход

Работодатели, правда, предлагают меньше традиционных полных ставок — ведь в тренде гибкий график и частичная занятость, особенно летом.

Курьеры, врачи, продавцы — их зарплаты могут приятно удивить. Например, курьеры получают до 150 тысяч рублей.

На рынке заметен дефицит сотрудников коммунальных служб — мало специалистов, а работы полно.

Новая тенденция: «мини-пенсии» у молодежи

Но самое интересное — что молодежь (поколение зумеров) все чаще берет паузы между работой. Не просто прогул, а сознательные «мини-пенсии» на несколько месяцев или даже год.

Они предпочитают жить в свое удовольствие, а не вкалывать без остановки. Такой стиль отдыха — сначала работаешь, копишь, потом берешь да и уезжаешь путешествовать.

Как относятся к перерывам в работе?

Есть и подводные камни: резюме с частыми перерывами могут смутить более консервативных работодателей. Но для молодежи это уже норма, и многие рекрутеры с этим мирятся.

Итог: работа — это не только зарплата

В итоге получается картина, когда рынок труда Петербурга стал не просто про поиск и смену работы, а про поиск баланса между работой и личной жизнью.

Кто-то стремится к стабильности, а кто-то — к свободе и новым впечатлениям.

Лето — отличный повод вспомнить, что работать можно не только ради денег, но и ради себя. А петербуржцы, кажется, это отлично понимают.