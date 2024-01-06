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Тот самый вкус: вот что добавляли в пирожное «Картошка» в СССР

Тот самый вкус: вот что добавляли в пирожное «Картошка» в СССР
Что добавляли в пирожное «Картошка» в СССР

Секрет наконец раскрыт.

У пирожного «Картошка» есть много поклонников как в России, так и за рубежом. Его любят не только за вкус, но и за возможность использовать обрезки бисквита. Однако мало у кого получается повторить тот самый вкус из СССР. А все потому, что хозяйки не знают об одной хитрости.

Оказывается, в советском десерте был один секретный ингредиент, о котором многие даже не подозревали. Дело в том, что на производствах массу для лепки пирожного пропитывали коньяком или ромовой эссенцией. Они-то и придавали лакомству ту самую неповторимую горчинку, пишет портал PNZ.

В качестве альтернативы современные кулинары могут использовать ромовый сироп для пропитки. В подобном вымачивают Ромовую бабу.

Источник фото: boyarkinamarina/freepik

Общество Кулинария Рецепты
6 января 2024 09:45
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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