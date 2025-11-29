Городовой / Город / «Товар на холодке»: в Петербурге задержали 55‑летнего наркоторговца с тайником в холодильнике
«Товар на холодке»: в Петербурге задержали 55‑летнего наркоторговца с тайником в холодильнике

Опубликовано: 29 ноября 2025 14:09
При задержании у мужчины в кармане джинсов обнаружили 11,7 грамма кокаина.

В Санкт-Петербурге в ходе полицейской проверки задержан мужчина возрастом 55 лет. В камере его холодильника сотрудники правоохранительных органов обнаружили 312,83 грамма марихуаны. Об этом представители управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили журналистам.

В процессе обыска у мужчины в кармане джинсов также нашли 11,7 грамма кокаина. После этого следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса России — речь идет о попытке незаконного распространения наркотических веществ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор:
Юлия Аликова
Город
