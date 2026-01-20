Городовой / Город / Трагедия на Богословском кладбище: петербурженка ушла из жизни на могиле кумира поколения
Трагедия на Богословском кладбище: петербурженка ушла из жизни на могиле кумира поколения

Опубликовано: 20 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Санкт-Петербурге, на территории Богословского кладбища, вечером 18 января была обнаружена погибшая женщина. Тело 47-летней горожанки нашли у памятника Виктору Цою.

Посетители, среди которых были мужчина и женщина, находились в состоянии опьянения, сообщает 78.ru.

Неожиданно самочувствие гостьи резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание. Спасти её не удалось — женщина скончалась до приезда медицинской помощи.

Правоохранительные органы задержали спутников погибшей для дальнейшего разбирательства. По факту трагедии назначена проверка. Официальных комментариев о причинах смерти пока не поступало.

Автор:
Юлия Аликова
