Трагедия на Богословском кладбище: петербурженка ушла из жизни на могиле кумира поколения

В Санкт-Петербурге, на территории Богословского кладбища, вечером 18 января была обнаружена погибшая женщина. Тело 47-летней горожанки нашли у памятника Виктору Цою.
Посетители, среди которых были мужчина и женщина, находились в состоянии опьянения, сообщает 78.ru.
Неожиданно самочувствие гостьи резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание. Спасти её не удалось — женщина скончалась до приезда медицинской помощи.
Правоохранительные органы задержали спутников погибшей для дальнейшего разбирательства. По факту трагедии назначена проверка. Официальных комментариев о причинах смерти пока не поступало.
