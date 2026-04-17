Трамваи без водителей: в Петербурге завершают тесты перед большим запуском

В Санкт-Петербурге подходит к концу подготовка к полному запуску беспилотных трамваев. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по транспорту.
16 апреля в Комитете состоялось совещание, посвящённое тестированию таких трамваев в городской среде.
Напомним, что пробные запуски новых систем ранее проходили на закрытом полигоне «Горэлектротранса».
К апрелю 2026 года 350 трамвайных вагонов получили оборудование для активной безопасности и поддержки водителя.
Сейчас ключевой задачей является обоснованный выбор на основе экспертных мнений. Для обсуждения привлекли ведущих специалистов города, подчеркнул глава Комитета по транспорту Денис Минкин.
В ходе заседания слово взяли представители «Горэлектротранса», Петербургского метрополитена, НИИАС и крупных IT-компаний. Они поделились данными о зрелости технологий, состоянии инфраструктуры и зарубежном опыте.