Три часа до Выборга: почему финский вокзал сбежал из-под Петербурга

Три имени за один год: как станция Хумалйоки стала Ермилово.

История железных дорог на Карельском перешейке полна неожиданных поворотов, где здания и пути исчезали, словно по волшебству. Станция Хумалйоки (ныне Ермилово) — яркий пример такой железнодорожной драмы.

Открытая 1 сентября 1916 года, она обслуживала не только деревню Хумалйоенлахти (сейчас — залив Ермиловский) в Выборгском районе, но и стратегические военные нужды.

Военный тупик и шедевр Хеллстрёма

Первоначально Хумалйоки была больше, чем просто промежуточная остановка. Она снабжала грузами береговую батарею ближнего боя, построенную русским военно-морским ведомством в годы Первой мировой войны.

“Для этого на станции имелся специальный воинский тупик с высокой платформой, уложенный на некотором отдалении от приёмо-отправочных путей”.

Пассажирское здание, построенное, вероятно, по проекту Туре Хеллстрёма, отличалось архитектурной привлекательностью. Однако его судьба оказалась недолгой.

В 1929 году здание было разобрано и перевезено в глубинные районы Финляндии — на станцию Лиевестуоре, близ города Ювяскюля. В 1930 году “новый старый” вокзал открылся, благополучно дожив до наших дней.

Автобус против поезда: скорость против расписания

Причиной столь радикального решения стала не столько война, сколько снижение пассажиропотока. Даже после открытия связующего участка от Койвисто до Лазаревки (пл. Лазаревка) в 1925 году, местные жители неохотно пользовались железной дорогой для поездок в Выборг (Виипури).

Прямой поезд Терийоки-Койвисто-Виипури совершал всего один рейс в день, и дорога от Хумалйоки до городского вокзала занимала “аж три с половиной часа”, хотя расстояние по рельсам составляло всего 57 км.

Появление автобусного сообщения решило всё.

“Имеются сведения, что в первые годы эксплуатации автобусной линии Койвисто-Виипури разница во времени проследования участка поездом и автобусом составляла 1 час в пользу последнего”.

К тому же, основная застройка Хумалйоки, крупнейшей деревни волости Койвисто, располагалась в двух километрах от станции, ближе к шоссе.

Жителям было удобнее пользоваться безрельсовым транспортом, тем более что в самой деревне имелось множество магазинов и обществ — “часто ездить куда-то по железной дороге им не было необходимости”.

Понижение ранга и смена имен

После отъезда вокзала станцию понизили в ранге до простого “разъезда с пассажирской платформой”. Грузить-выгружать здесь, по всей видимости, тоже стало нечего.

Уже к 1923 году из-за уменьшения размеров движения в независимой Финляндии разобрали добрую половину путей, включая старый воинский тупик. О том, какое здание построили взамен в 1929 году, сведений не сохранилось.

В советский период станцию ждали новые метаморфозы. В 1948 году её трижды пытались переименовать — сначала в Хмельницкую, затем в Рябово.

Лишь к концу года за станцией и посёлком закрепилось нынешнее имя — Ермилово, в честь погибшего в 1944 году лейтенанта Ивана Ивановича Ермилова.

Секреты ракетных двигателей и новая реконструкция

Поселок Ермилово хранит память не только о войне, но и о советском ВПК. Недалеко отсюда находился секретный испытательный центр КБ “Энергомаш”, где “испытывали ракетные двигатели, разные виды топлива”.

Эта зона была закрыта, и на станции Ермилово пограничники проверяли документы у пассажиров, входящих в дизель-поезд. Подъездной путь к этому центру был демонтирован во время последней крупной реконструкции.

В 2014 году стартовали планы масштабной модернизации, направленной на вывод грузов к портовым терминалам Приморска. Проект предусматривал электрификацию и строительство дополнительных путей.

Хотя вложение средств откладывалось из-за проблем с другой линией, к сентябрю 2025 года станция преобразилась: уложено новое путевое развитие, построен автодорожный переезд, возведено служебное здание из лёгких металлических конструкций.

Однако, несмотря на это, движение осуществляется “по 4 пути, остальные пути не используются”.

Старый вокзал 1959 года постройки “по назначению не используется”, что является очередным напоминанием о том, как быстро меняется роль железнодорожных станций на этой живописной, но исторически сложной Приморке.