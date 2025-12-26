Она древнее, чем вы думаете: что на самом деле скрывается за хитом «Ой, то не вечер…» и почему песня пережила царей

Как один казак свел с ума гениев и что заставило певицу заявить права на фольклор?

Есть в русском фольклоре композиции, которые обладают поразительной живучестью, переплетаясь с историей страны на протяжении столетий.

Простонародное название «Ой, то не вечер…» скрывает одну из самых древних и любимых русских песен — «Сон Стеньки Разина».

Первоначальные варианты этой народной баллады насчитывают около 350 лет, что делает ее уникальным культурным артефактом.

Народная память как лучшее сито

Возражения о том, что Степан Разин был «обычным разбойником» и не заслуживает увековечивания, отметаются самим народным творчеством.

“Русский народ и его память — лучшее сито”.

На протяжении более трех столетий народ поет именно об этой фигуре, что свидетельствует о ее исключительной значимости. Разин оказался многократно известнее и любимее в народе, чем такие монументальные личности, как Ермак или Петр Великий.

Именно феноменальная популярность Разина вдохновляла великих деятелей искусства:

“Про «обычного разбойника» Пушкин не стал бы писать цикл песен”.

Сам поэт назвал Разина “единственным поэтическим лицом России”. Роман о нем создал Василий Макарович Шукшин, а поэмы посвятил Велемир Хлебников.

Целая плеяда художников — Суриков, Петров-Водкин, Билибин, Кустодиев — запечатлели казака на холстах, а Вучетич увековечил его в скульптуре.

Первоисточником, безусловно, остается именно народ.

Эволюция мелодии и текста

Народных песен о Разине существует несколько десятков, а с учетом вариантов — несколько сотен. Среди них выделяется именно та, что повествует о его сне.

Её перепевали бесчисленное количество раз, как российские, так и зарубежные музыканты; современные яркие версии принадлежат Пелагее и группе «Пикник».

Однако мелодика, с которой песня исполнялась триста лет назад, отличалась от того, что известно сегодня. Аутентичное казачье пение позволяет составить представление о прежнем звучании.

Возникает закономерный вопрос: когда же появилась та мелодия и тот, несколько сокращенный, вариант текста, который прочно вошел в обиход?

Загадка Жанны Бичевской

Первой этот современный вариант записала Жанна Бичевская на своей дебютной пластинке «Мелодия» в 1974 году, хотя на концертах она исполняла его с конца 60-х. На пластинке указано, что песня «Сон Стеньки Разина» — народная.

Тем не менее, в последние годы певица стала утверждать, что мелодия принадлежит ей.

“Не совсем понятно, почему она стала об этом говорить — по крайней мере, публично, — спустя без малого полвека”, — отмечают люди, признавая, что исполненная Бичевской версия мелодически совершенно не похожа на старинные казачьи распевы.

Есть одна загвоздка: текстовый вариант, схожий с версией Бичевской, публиковался в песенниках начала XX века, наряду с городскими романсами. Вероятно, горожане пели уже новейший, более благозвучный для слуха начала прошлого столетия вариант.

Если нотная запись того раннего варианта будет найдена, станет ясно, опиралась ли Бичевская на существующую мелодию или же создала новую на древний текст.

Три лица Степана Разина в песне

В любом случае, это беспрецедентная история: донской казак Степан Тимофеевич Разин живет в песне 350 лет, пусть и меняя мелодии, но сохраняя суть своего образа. Исследователь приводит три основные стадии развития песни:

Старинный вариант (Сон, толкуемый Есаулом): Здесь присутствует полная, драматическая версия толкования сна, где пророчества о гибели шапки и рассыпанных стрелах четко соотносятся с судьбой Разина и его казаков — “Ой, пропадёт твоя буйна головушка”. Вариант из песеников начала XX века: Этот текст более лаконичен, но сохраняет структуру толкования, например: “Ой, сопадала чёрна шапка / С твоей буйной головы / Ой, пропадёт, да пропадёт / Твоя буйна голова”. Современная версия (исполняемая, например, Бичевской): Здесь текст максимально сокращен, сохраняя лишь самые яркие образы: “Налетали ветры злые / Да с восточной стороны, / И сорвали чёрну шапку / С моей буйной головы”.

