Городовой / Город / Турникеты у ворот Екатерингофа: значит ли это, что за прогулку придётся платить?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Турникеты у ворот Екатерингофа: значит ли это, что за прогулку придётся платить?

Опубликовано: 2 декабря 2025 14:30
Турникеты у ворот Екатерингофа: значит ли это, что за прогулку придётся платить?
Турникеты у ворот Екатерингофа: значит ли это, что за прогулку придётся платить?
Городовой ру

У входа в парк Екатерингоф планируется установка турникетов для регулирования прохода посетителей.

В парке Екатерингоф, расположенном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вскоре появятся турникеты. Новые конструкции разместят у главного входа, который находится рядом со станцией метро «Нарвская».

Таковы сведения, указанные в акте экспертизы, проведённой по проекту обновления этого общественного пространства, сообщает ДП.

Планируется, что при обустройстве входа на восточной границе территории возведут арочные металлические конструкции с ограждением и турникетами. Как отмечается в документах, такие меры призваны учитывать поток посетителей парка.

При этом вопросы о возможности взимания платы за вход на данный момент не рассматриваются, информация об этом отсутствует.

Между тем, ранее сообщалось о запуске системы оплаты проезда по биометрии на городском метрополитене, который рассчитывают ввести до конца 2025 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью