Турникеты у ворот Екатерингофа: значит ли это, что за прогулку придётся платить?

В парке Екатерингоф, расположенном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, вскоре появятся турникеты. Новые конструкции разместят у главного входа, который находится рядом со станцией метро «Нарвская».
Таковы сведения, указанные в акте экспертизы, проведённой по проекту обновления этого общественного пространства, сообщает ДП.
Планируется, что при обустройстве входа на восточной границе территории возведут арочные металлические конструкции с ограждением и турникетами. Как отмечается в документах, такие меры призваны учитывать поток посетителей парка.
При этом вопросы о возможности взимания платы за вход на данный момент не рассматриваются, информация об этом отсутствует.
Между тем, ранее сообщалось о запуске системы оплаты проезда по биометрии на городском метрополитене, который рассчитывают ввести до конца 2025 года.